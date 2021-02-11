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Смелые жители Лебяжьего выходили на акцию солидарности даже ночью
Источник материала: Хартия'97
Смелые жители Лебяжьего выходили на акцию солидарности даже ночью
Минчане протестуют без остановок.
В Минске акции протеста проходят 24 часа в сутки.
Этой ночью цепь солидарности выстроилась в микрорайоне Лебяжий, сообщает телеграм-канал
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Минчане протестуют без остановок.
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