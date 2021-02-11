Источник материала: Хартия'97

Путину купили понравившуюся ему дачу Брежнева в Крыму 11.02.2021, 9:49

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Российские журналисты провели новое расследование.

Бывшую дачу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму купил больше чем за миллиард рублей житель неблагополучного московского района, преподающий боевые искусства. За этим человеком может стоять компания, близкая к окружению президента России. Когда-то дача должна была стать его официальной резиденцией, — рассказывает издание "Проект" .



Президент Румынии Николае Чаушеску и Леонид Брежнев на даче "Глициния" в 1976 году

Дача "Глициния" построена в 1955 году для фактического главы СССР Никиты Хрущева, он принимал на ней главу Югославии Иосипа Броза Тито. Но Брежнев часто отдыхал на даче, принимал гостей, за время его руководства государством он встречал на ней почти всех руководителей стран социалистического блока.





До аннексии Крыма, в 2004 году, объект приобрел российский государственный банк ВТБ, за 15 миллионов долларов по тогдашнему курсу. Бывший президент Украины Леонид Кучма в мемуарах писал, что дача покупалась для Владимира Путина, как его резиденция. О том, что дача предназначалась именно для Путина, заявлял тогда прокурор Крыма Виктор Шемчук. Контракт о покупке был подписан в 2004 году во время визита Путина на полуостров.

Позднее, пишет "Проект", контракт был разорван Хозяйственным судом Украины под давлением президента Виктора Ющенко, с которым конфликтовал Кремль. Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Геннадий Москаль заявлял, что это стало одной из причин "газовых войн" между Москвой и Киевом.

В 2019 году, после аннексии Крыма Россией, бывшая дача Брежнева была продана за 1 миллиард 200 миллионов рублей, это одна из самых дорогих сделок с местной недвижимостью. Покупателем выступила компания, зарегистрированная за 8 месяцев до проведения аукциона. Ее генеральным директором и основным кредитором оказался москвич Янис Эрманис. Как удалось выяснить "Проекту" он живет в неблагополучном районе Гольяново на востоке города. По образованию Эрманис - экономист, с молодости увлекается вьетнамским единоборством вин-чун-фат-за-куен и дает частные уроки.

Компания, зарегистрированная на имя Эрманиса, оказалась, по данным "Проекта", связанной с банком "Россия". Его основной акционер — друг президента Путина Юрий Ковальчук, а все совладельцы акционеры — его приближенные.

Планируют ли Ковальчук или совладельцы банка пользоваться дачей сами или купили ее для Путина — неизвестно. В ближайшем к объекту большом городе, Ялте, "Глицинию" называют "путинской". Но сам объект, как указывают журналисты "Проекта", выглядит запущенным, на нем уже несколько лет не было гостей.

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