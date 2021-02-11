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В США умер медиамагнат и владелец журнала Hustler Ларри Флинт

11.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США умер медиамагнат и владелец журнала Hustler Ларри Флинт

  • 11.02.2021, 9:25
  • 2,515
В США умер медиамагнат и владелец журнала Hustler Ларри Флинт
Ларри ФЛинт

В 1996 году бизнесмен стал героем биографического фильма «Народ против Ларри Флинта».

Издатель и владелец журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет, сообщил газета The Washington Post со ссылкой на его брата Джимми Флинта. Ларри Флинт умер 10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году опубликовал первый номер Hustler. В 1976 году основал компанию Larry Flynt Publications.

Неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения его деятельности. В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта».

В 2017 году Ларри Флинт предложил $10 млн за компромат, который стал бы поводом для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

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В 1996 году бизнесмен стал героем биографического фильма «Народ против Ларри Флинта».
 
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