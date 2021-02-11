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В США умер медиамагнат и владелец журнала Hustler Ларри Флинт
Источник материала: Хартия'97
В США умер медиамагнат и владелец журнала Hustler Ларри Флинт
В 1996 году бизнесмен стал героем биографического фильма «Народ против Ларри Флинта».
Издатель и владелец журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет, сообщил газета
Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году опубликовал первый номер Hustler. В 1976 году основал компанию Larry Flynt Publications.
Неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения его деятельности. В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта».
В 2017 году Ларри Флинт предложил $10 млн за компромат, который стал бы поводом для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.
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В 1996 году бизнесмен стал героем биографического фильма «Народ против Ларри Флинта».
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