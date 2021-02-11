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Белорусские цены растут рекордными темпами
Источник материала: Хартия'97
Белорусские цены растут рекордными темпами
Власти хотят создать искусственный дефицит товаров?
Чиновники отчитались об инфляции по итогам января. В начале 2021 года рост потребительских цен вышел на максимум за 48 месяцев, пишут
В Евросоюзе власти тщетно пытаются сдвинуть инфляцию хотя бы до 2%. Совсем другое дело в Беларуси: рост цен вошел в режим, когда каждый месяц обновляются многомесячные максимумы.
В ноябре 2020-го инфляция в годовом выражении ускорилась до 6,6%, в декабре 2020-го — до 7,4%. За январь потребительские цены разогнались до 7,7%. В первом случае это был рекорд за 43 месяца, во втором — за 47 месяцев, в третьем — за 48.
Кроме инфляции по полному списку товаров и услуг статорганы считают базовый индекс потребительских цен. Этот индекс отражает изменение цен и тарифов без учета позиций с сезонной волатильностью (фрукты и овощи), а также без учета позиций с госрегулированием.
Так вот, базовая инфляция тоже бьет рекорды. В ноябре рост цен по базовому списку товаров и услуг ускорился 6,4%, в декабре — до 7,1%, в декабре — до 7,5%. Последнее значит, что быстро растет общий уровень цен в экономике.
И это плохая новость для чиновников: с такой инфляцией справиться сложнее всего. Можно, конечно, вводить дополнительное госрегулирование, но это грозит созданием искусственного дефицита товаров на полках.
По официальному прогнозу рост потребительских цен к концу 2021 года должны быть ограничены в пределах 5%. Чтобы выйти на такие значения до 2022-го, нужно не допустить новой крупной девальвации белорусского рубля, не раскручивать директивное кредитование и не поддерживать избыточную занятость.
Другими словами, для замедления инфляции необходим возврат к относительно благоприятным условиям функционирования для белорусской экономики. В противном случае рост цен останется повышенным по сравнению с прогнозами.
В феврале приблизиться к решению задачи вряд ли получится. Белорусы оплатят жировки за коммуналку по тарифам, которые были повышены с 1 января. Также на общей инфляции негативно скажется рост цен на лекарства и медицинские изделия.
Из-за повышения НДС с начала года аптечные сети произвели переоценку товара с 1 февраля. Многие переложили всю тяжесть налогового бремени на покупателей. Если до конца февраля не произойдет что-то из ряда вон выходящее, по итогам месяца инфляция с высокой вероятностью будет около 1%.
Из этого следует, что рост цен в годовом выражении останется близко к 7,5%. В таком случае надежды властей о замедлении инфляционных процессов в стране автоматически смещаются на весну-лето.
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Власти хотят создать искусственный дефицит товаров?
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