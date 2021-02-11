ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Танзании нашли наскальные рисунки «пришельцев» с головой буйвола

11.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Танзании нашли наскальные рисунки «пришельцев» с головой буйвола

  • 11.02.2021, 9:15
  • 6,655
В Танзании нашли наскальные рисунки «пришельцев» с головой буйвола
иллюстрацинное фото

Ученых удивило качество изображений.

Мотивы с изображением трех антропоморфных фигур были обнаружены на недавно открытом месте наскального искусства в заповеднике Свага Свага в Танзании. Это место получило название «скальное убежище Амакхи 4».

Исследователи отмечают, что рисунки находятся в хорошем состоянии из-за выступа скалы, который защищает их от проточной воды и солнечного света. Эта находка наверняка пополнит коллекцию интересных фактов о Танзании, пишет «Вокруг света Украина».

На картинах Амакхи 4 изображены люди, домашний скот и жирафы. Но один рисунок особенно заинтересовал ученых. Они разглядели в трех загадочных фигурах антропоморфных существ с головой буйвола. Их вытянутые тела напоминают образы пришельцев из комиксов.


«Среди картин Амак’хи 4 особенно примечательна сцена, в которой сосредоточены три изображения. В этом трио фигуры, кажется, имеют стилизованные головы буйвола. Эти формы напоминают центральную впадину в профиле головы буйвола. Оттуда поднимаются два рога, и мы можем видеть опущенные уши», — рассказывает Мацей Гржелчик, ведущий автор исследования из Института изучения религий Ягеллонского университета в Кракове.

По словам Гржелчика, в нынешней религии народа сандаве не найти элементов антропоморфизации буйволов или веру в возможность превращения людей в этих животных. Однако некоторые ритуальные аспекты намекают на связь с рисунком. Ученый предполагает, что картины были созданы несколько сотен лет назад. «Из-за деградации краски и отсутствия, например, рисунков, изображающих домашний скот, можно предположить, что они принадлежат к периоду охотников-собирателей, поэтому им не менее нескольких сотен лет», — говорит Гржелчик.

Исследователь уточняет, что мотивы с тройками человеческих фигур можно увидеть и в других наскальных изображениях в центральной Танзании. «В этой области будут проводиться дальнейшие полевые исследования, чтобы пополнить растущий объем публикуемых данных о местах наскального искусства в этом регионе», — заключает Гржелчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Политический театр: что в ЕС говорят о Всебелорусском народном собрании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by