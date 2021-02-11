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Автомобили, оставленные на проезжей части во время уборки снега, будут эвакуированы

11.02.2021 10:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Автомобили, оставленные на проезжей части во время уборки снега, будут эвакуированы
Иллюстративное фото
Госавтоинспекция Минска призывает автолюбителей не оставлять свои транспортные средства на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники. В противном случае они будут переставлены или отбуксированы эвакуаторами на охраняемые стоянки, предупреждает столичная ГАИ.

Между тем синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и объявили на 11 февраля оранжевый уровень опасности в связи с выпадением сильного снега.

Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

По причине сложных погодных условий 11 февраля в городе будет задействовано максимальное количество техники дорожно-коммунальных служб, которые будут осуществлять беспрерывную уборку проезжей части и двигаться по «зеленой волне» без остановок. Соответственно, по прилегающим улицам возможны задержки в движении транспорта.

В то же время ГАИ в эти дни несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения в усиленном режиме. Инспекторы ДПС обеспечивают проезд общественного транспорта к остановочным пунктам, оперативно предотвращают возникшие заторовые и аварийные ситуации, а также сопровождают колонны снегоуборочной техники. Помимо этого, все сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в затруднительную ситуацию.
 
Теги: Минск
 
 
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