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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автомобили, оставленные на проезжей части во время уборки снега, будут эвакуированы Об этом сообщает Госавтоинспекция Минска.

Между тем синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и объявили на 11 февраля оранжевый уровень опасности в связи с выпадением сильного снега.Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.По причине сложных погодных условий 11 февраля в городе будет задействовано максимальное количество техники дорожно-коммунальных служб, которые будут осуществлять беспрерывную уборку проезжей части и двигаться по «зеленой волне» без остановок. Соответственно, по прилегающим улицам возможны задержки в движении транспорта.В то же время ГАИ в эти дни несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения в усиленном режиме. Инспекторы ДПС обеспечивают проезд общественного транспорта к остановочным пунктам, оперативно предотвращают возникшие заторовые и аварийные ситуации, а также сопровождают колонны снегоуборочной техники. Помимо этого, все сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в затруднительную ситуацию.