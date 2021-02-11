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Невзоров: «Следующим этапом нужно будет, вероятно, восстанавливать колья с мертвецами на Красной площади»
11.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист ставит политический диагноз родине.
― Очень жаль, потому что эта волна идет по учителям, инженерам, компьютерщикам – волна репрессий, ― рассуждает Александр Невзоров на
Причем кому могло прийти в голову, что сейчас будут восстанавливать памятник Дзержинскому напротив здания Лубянки? По крайней мере, такая идея высказана. Я-то помню, как его снимали.
И вообще, кому в голову могло прийти год назад, что человека, который пойдет по улице с ёршиком туалетным в руках и трусами, будут немедленно арестовывать и сажать на 10 суток, как это произошло в Екатеринбурге.
Следующим этапом нужно будет, вероятно, восстанавливать колья с мертвецами на Красной площади.
…И вот здесь, в России сейчас, в сегодняшней России тревога и паника общества только потому, что они не могут поставить диагноз. Наивные интеллигенты думают, что живут в какой-то демократической стране и продолжают по привычке думать. И с этим понятием, действительно, всё происходящее никак не совмещается, никак не контактирует и вызывает ощущение страшного сна, кошмара, что в нормальной демократической стране этого не может быть.
Усугубляется эффект страшного сна, происходящее не укладывается в головах, свербит и кажется нереальщиной. И вот представлении о демократии, о каком-то законе у них не сочетается.
А просто надо правильно поставить политический диагноз, и он на данный момент абсолютно ясен. По совокупности прямых и косвенных признаков в России сейчас диктатура. Именно на букву «Д», вторая буква «И» и последняя буква «А». Диктатура.
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Невзоров: «Следующим этапом нужно будет, вероятно, восстанавливать колья с мертвецами на Красной площади»
Российский публицист ставит политический диагноз родине.
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