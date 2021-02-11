Невзоров: «Следующим этапом нужно будет, вероятно, восстанавливать колья с мертвецами на Красной площади»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист ставит политический диагноз родине.

― Очень жаль, потому что эта волна идет по учителям, инженерам, компьютерщикам – волна репрессий, ― рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . ― И меня ужасно смешит, что никто не понимает, что происходит на самом деле. Вот ходят интеллигенты, причитают, недоумевают, что вот как этот омерзительный ГУЛАГ с привкусом Тик Тока мог случиться в 2021 году.

Причем кому могло прийти в голову, что сейчас будут восстанавливать памятник Дзержинскому напротив здания Лубянки? По крайней мере, такая идея высказана. Я-то помню, как его снимали.

И вообще, кому в голову могло прийти год назад, что человека, который пойдет по улице с ёршиком туалетным в руках и трусами, будут немедленно арестовывать и сажать на 10 суток, как это произошло в Екатеринбурге.

Следующим этапом нужно будет, вероятно, восстанавливать колья с мертвецами на Красной площади.

…И вот здесь, в России сейчас, в сегодняшней России тревога и паника общества только потому, что они не могут поставить диагноз. Наивные интеллигенты думают, что живут в какой-то демократической стране и продолжают по привычке думать. И с этим понятием, действительно, всё происходящее никак не совмещается, никак не контактирует и вызывает ощущение страшного сна, кошмара, что в нормальной демократической стране этого не может быть.

Усугубляется эффект страшного сна, происходящее не укладывается в головах, свербит и кажется нереальщиной. И вот представлении о демократии, о каком-то законе у них не сочетается.

А просто надо правильно поставить политический диагноз, и он на данный момент абсолютно ясен. По совокупности прямых и косвенных признаков в России сейчас диктатура. Именно на букву «Д», вторая буква «И» и последняя буква «А». Диктатура.