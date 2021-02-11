Intelligency, J:Mors, NIZKIZ: что, кроме рока, приготовил On Air party на VOKA

18 февраля популярные белорусские музыканты исполнят свои хиты на On Air party на VOKA. Трансляция онлайн-концерта начнется в 19:00 и будет бесплатной, подключиться сможет любой желающий.

Пока все ждут возвращения концертов и фестивалей в офлайн, A1 решил собрать артистов на онлайн-вечеринке и порадовать любителей музыки. На концерте прозвучат самые известные песни групп и исполнителей нашей страны, которые сейчас можно услышать на стриминговых сервисах и в социальных сетях.

Специально для зрителей NIZKIZ исполнят свои рок-хиты, а Intelligency сыграют электронные треки, под которые танцует весь мир. Любимые композиции также прозвучат и в исполнении легендарных J:Mors. Palina, одна из самых ярких певиц Беларуси, представит инди-поп, а популярная молодая исполнительница и видеоблогер Лера Яскевич – авторскую песню. Harmonix College представят зрителям пост-рок.

Музыканты будут выступать в зале без зрителей, но благодаря трансляции увидеть и услышать их смогут все. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA – с любого устройства и в сети любого оператора.