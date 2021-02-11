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Совмин РБ установил стартовый объем эмиссии облигаций Банка развития на 2021 год

11.02.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин и Нацбанк РБ своим совместным постановлением №79/1 установили лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2021 год в сумме 570 млн. рублей.

Это ограничение не является жестким и может меняться в сторону увеличения в течение года. В 2020 году власти начали с лимита 385 млн, который в итоге был увеличен до 765 млн. рублей, то есть в 1,98 раза. Таким образом, следуя логике прошлого года, нынешний лимит может быть запросто увеличен до 1,129 млрд. рублей, а с учетом накатывающихся проблем в экономике и до гораздо более серьезной цифры.

Облигации Банка развития являются эмиссионным способом кредитования госпрограмм, «важных» проектов в экономике и директивного кредитования. Покупателями облигаций Банка развития выступают в том числе Нацбанк и Минфин РБ.

 
 
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Совмин и Нацбанк РБ своим совместным постановлением №79/1 установили лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2021 год в сумме 570 млн. рублей.
 
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