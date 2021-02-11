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Учитель математики из России стал звездой TikTok. А вы сможете решить его задачу про яблоки?

11.02.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учитель математики из Челябинска Петр Земсков завел аккаунт в TikTok и всего за месяц набрал почти 290 тысяч подписчиков. В своем аккаунте math& magic он выкладывает ролики со слоганом «Порешай со мной». Рассказываем про этого человека, а также приводим одну из его задачек.


Источник: @math.and.magic / TikTok

Как пишет 1obl.ru, Петр Земсков преподает математику с 1989 года. Сейчас он работает в лицее № 35 в Челябинске, Россия. Эксцентричный учитель снимает образовательные ролики в TikTok и на YouTube, причем одно видео в TikTok может набрать до 1,5 миллиона просмотров.

— Сначала мы более трех лет писали ролики на YouTube. Там у нас 125 тысяч подписчиков. Мы находимся в пятерке лучших российских тематических каналов. Среди действующих учителей, которые работают в школах, наверное, просто единственные, — рассказывает Петр. — Очень долго дети предлагали, что надо бы заняться «ТикТоком». У меня были сомнения, потому что там много фейковых видео, танцевальных. Но вот в конце 2020 года я почувствовал, что в «ТикТоке» есть запрос на образовательный контент. С 2 января мы ежедневно выкладываем ролики.

Под мы Петр подразумевает себя и жену Екатерину, которая снимает ролики на телефон. Он говорит, что пока не монетизирует контент — ему даже не поступало предложений по рекламе.

— Оказывается, за 60 секунд можно объяснить очень много! — продолжает математик. — За 15, за 40 секунд можно рассказать то, что ты весь урок объясняешь. Чем отличается «ТикТок» от YouTube, от реального объяснения у доски? Тем, что время предельно дисциплинирует тебя. Отбрасываешь лишние слова, которыми изобилует речь учителя. Здесь уже четко идет конкретный учебный материал. Чем еще хорош «ТикТок»: пока сам человек не ткнет в экран, бесконечно будет крутиться этот ролик. Он же все время повторяется. В этом прелесть «ТикТока». Я произношу, что сумма смежных углов равна 180 градусов, и пока ты не нажмешь стоп, будешь слышать: «Сумма смежных углов равна 180 градусов, сумма смежных углов равна 180 градусов». Тем самым против воли человека можно добиться, что он будет знать правила.

А вот одна из простых задачек от учителя математики — сможете решить? Условие такое: 7 яблок надо разделить поровну на 12 человек. При этом одно яблоко нельзя делить больше, чем на 4 части.

@math.and.magic

Головоломка угости гостей яблочками

♬ оригинальный звук — МАТЕМАТИКА И ФОКУСЫ

Нажмите, чтобы увидеть ответ

На самом деле все просто: 3 яблока надо разделить на 4 части (получится 12 кусочков), и 4 яблока — на три части (опять же будет 12 кусков). В итоге каждому из 12 человек достанется по два ломтика.

 
 
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