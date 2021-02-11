В Могилеве задержали таксиста с 2,8 промилле алкоголя

Источник материала: Tut.by

В Могилеве инспекторы ГАИ задержали нетрезвого таксиста, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию поступило сообщение о том, что во дворе на улице Грюнвальдской находится такси, которым управляет пьяный водитель. Сотрудники ГАИ поехали в направлении заявленной улицы и обнаружили виляющий по дороге Volkswagen Polo. Водителю подали сигнал об остановке.

— Он, принимая вправо, включил левый поворот. А остановив машину и увидев приближающихся к такси инспекторов, попытался ехать, но не успел — реакция от переизбытка алкоголя была явно снижена. Не было никаких сомнений, что водитель сильно пьян — от него исходил резкий запах алкоголя, — рассказали в МВД.

Мужчину доставили на освидетельствование, которое показало наличие 2,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. На таксиста составили административный протокол.