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В Могилеве задержали таксиста с 2,8 промилле алкоголя

11.02.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве инспекторы ГАИ задержали нетрезвого таксиста, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию поступило сообщение о том, что во дворе на улице Грюнвальдской находится такси, которым управляет пьяный водитель. Сотрудники ГАИ поехали в направлении заявленной улицы и обнаружили виляющий по дороге Volkswagen Polo. Водителю подали сигнал об остановке.

— Он, принимая вправо, включил левый поворот. А остановив машину и увидев приближающихся к такси инспекторов, попытался ехать, но не успел — реакция от переизбытка алкоголя была явно снижена. Не было никаких сомнений, что водитель сильно пьян — от него исходил резкий запах алкоголя, — рассказали в МВД.

Мужчину доставили на освидетельствование, которое показало наличие 2,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. На таксиста составили административный протокол.

 
Теги: Могилев
 
 
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На таксиста составили административный протокол.
 
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