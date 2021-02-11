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70-летнего дворника из Томска спросили про любовь. Его ответы вас точно удивят
Источник материала: Tut.by
Томский телеканал ТВ2 провел опрос горожан перед Днем всех влюбленных. Одним из опрошенных оказался 70-летний дворник Виталий. И его ответы явно удивили журналистку.
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Он говорит на французском и английском, слушает «Битлз» и читает «Путь дзен».
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