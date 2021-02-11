70-летнего дворника из Томска спросили про любовь. Его ответы вас точно удивят

Источник материала: Tut.by

Томский телеканал ТВ2 провел опрос горожан перед Днем всех влюбленных. Одним из опрошенных оказался 70-летний дворник Виталий. И его ответы явно удивили журналистку.

Полную версию репортажа телеканала можно посмотреть по ссылке , а мы предлагаем вам посмотреть только отрывок с Виталием.