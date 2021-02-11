В Речице Citroen поехал на красный и сбил ребенка

Источник материала: Tut.by

В Речице автомобиль сбил ребенка — он в больнице, сообщает Речица Prime.



Фото: Речица Prime

ДТП произошло днем 10 февраля на улице Ленина около магазина «Альянс».

По словам очевидцев, женщина с ребенком переходили дорогу, им горел зеленый. В этот момент их не пропустил водитель Citroen.

Ребенок травмирован.