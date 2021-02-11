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В Речице Citroen поехал на красный и сбил ребенка
Источник материала: Tut.by
В Речице автомобиль сбил ребенка — он в больнице,
ДТП произошло днем 10 февраля на улице Ленина около магазина «Альянс».
По словам очевидцев, женщина с ребенком переходили дорогу, им горел зеленый. В этот момент их не пропустил водитель Citroen.
Ребенок травмирован.
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По словам очевидцев, женщина с ребенком переходили дорогу, им горел зеленый.
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