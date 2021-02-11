|
Еще к одному бывшему сотруднику БТ пришли с обыском
Источник материала: Партизан
10 февраля у Никиты Дементьева, бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании, прошел обыск
По словам жены Никиты, обыск проводили сотрудники ДФР. Из квартиры забрали цифровую технику, карты памяти, телефоны.
Дементьева отпустили после допроса, взяв подписку о неразглашении.
Дементьев живет в Борисове. Летом он участвовал в забастовке Белтелерадиокомпании, после чего был уволен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 февраля у Никиты Дементьева, бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании, прошел обыск
|
Свежие газеты
Архив (Разное)