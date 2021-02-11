РПЦ начала работу по канонизации архимандрита Иоанна

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Объявлен сбор материалов для подготовки прославления старца Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), ушедшего из жизни 15 лет назад, сообщает сайт Псковской митрополии .

Прославление, или канонизация – это процесс причисления кого-либо к лику святых в христианской церкви.

"Епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начинают сбор свидетельств об архимандрите Иоанне (Крестьянкине): о благодатной помощи по его молитвам, о его наставлениях и поучениях, сохранившихся в письмах, документах и в устном предании, о тех выше естественных событиях, которые происходили по его предстательству пред Богом, свидетелями которых были мы и наша совесть", — говорится в обращении митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Владыка Тихон призывает верующих поделиться важными свидетельствами, документами, живыми воспоминаниями и направлять их на адрес otets_ioann@mail.ru.

"Вся присланная корреспонденция с благодарностью и вниманием будет изучена, отобрана, опубликована и отправлена на усмотрение Комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви", — сообщил глава Псковской митрополии.

Верующие Беларуси всегда с особым благоговением почитали память отца Иоанна. Старец оставил большое духовное наследие – его проповеди и наставления являются высоким нравственным ориентиром для многих последователей христианства. Биографию архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которая вошла в серию "ЖЗЛ", создал белорусский писатель, автор исторических книг Вячеслав Бондаренко.

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