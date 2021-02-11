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"Боже, храни Россию": Бузова определилась с мечтой и развеселила фанатов

11.02.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Ольга Бузова определилась с мечтой и вызвала ироничные насмешки подписчиков в Instagram: звезда заявила, что хочет спеть гимн России на масштабном спортивном мероприятии.

Недавно Бузова пережила сложный момент в жизни - расставание с возлюбленным Давидом Манукяном. После этого звезда начала бросаться из крайности в крайность: рассказала о недостатках экс-партнера, попала в клинику, сменила имидж и только после этого определилась со своими истинными желаниями.

В сети обсуждают новую публикацию Бузовой в Instagram: в проникновенной речи "поющая ведущая" заявила, что мечтает исполнить российский гимн на большой спортивной площадке.

"Это может быть все, что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы. Пусть в этой мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине…", - поделилась певица.

Это заявление рассмешило фолловеров звезды и вызвало большое количество ироничных комментариев.

"Блин, тебя же все равно не остановить"; "Оля, не надо"; "Только не это, не смей"; Боже, храни Россию"; "Это уже перебор"; "Гимн и Бузова, вы серьезно?", - высказались подписчики.

Напомним, что недавно Бузова рассказала о новом ударе после расставания и сообщила об атаке в соцсетях.

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После расставания с бойфрендом "поющая ведущая" начала бросаться в крайности: сначала легла в клинику, а затем захотела спеть гимн России на Олимпиаде.
 
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