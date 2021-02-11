Источник материала: Хартия'97

Россия потерпела фиаско на авиасалоне Aero India 2021 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

11.02.2021, 11:15

Для российско-индийского партнерства в области вооружений это было худшее выставочное мероприятие.

На прошлой неделе в Индии завершил свою работу авиасалон Aero India 2021, который многие российские "эксперты" поспешили назвать чрезвычайно успешным для российских производителей оружия и техники, представивших свои образцы на выставочных стендах. Однако, одно дело рефлексировать на круги на воде в тот же день, как салон закрывается, а совсем другое, некоторое время обождав, трезво рассудив, сделать однозначные выводы.

А они таковы, что для российско-индийского партнерства в области вооружений это было худшее выставочное мероприятие. Но, обо всем по порядку.

Российскую боевую машину "Деривация-ПВО" 2С38, на вооружении которой стоит скорострельная 57-мм пушка, российские СМИ назвали сенсацией выставки и даже бестселлером салона. Тем не менее, несмотря на всю свою сенсационность и бестселлеровость, данный зенитно-артиллерийский комплекс не заручился ни одним твердым контрактом. Во многом потому, что данный многострадальный ЗАК до сих пор находится в достаточно сыром состоянии, и его универсальность и эффективность применения, а именно, охватывающая поражение как воздушных, так и наземных объектов, вызывает много вопросов.

Отдельной темой у пропагандистов стало очередное упоминание участия России в проекте крылатой ракеты BrahMos и развитие ее до гиперзвуковой модели. Но реализация такого амбициозного проекта, даже при наличии необходимого финансирования, возможна не ранее 2028 года. Разумеется, главным инвестором проекта должна будет стать Индия… Но, пока, даже финансирования на данный проект у российских специалистов нет.

В российских СМИ также уделили внимание некой закупке Индией у России дополнительно 21 истребителя МиГ-29, в том числе, речь идет и о палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. А отдельным блоком шла в повестке дня новость о переговорах на салоне Aero India 2021 о возможности приобретения Индией истребителей МиГ-35 в количестве не менее 110 единиц.

Но примечательно то, что все эти сенсационные сообщения базируются на устных договоренностях, меморандумах и соглашениях. Но ни на одном твердом контракте. Более того, в то время, как россияне сообщали о намерении Индии закупить партию МиГ-29, и в особенности палубные МиГ-29К и МиГ-29КУБ, в самой Индии бурно обсуждали представленный концепт нового палубного истребителя TEDBF (Twin Engine Deck-Based Fighter), который должен заменить российский МиГ-29К. И это лишь цветочки, ведь ягодки это что, если TEDBF это концепт, то палубный истребитель Tejas LCA (N) уже полным ходом проходит испытания.

Вот и возникает вопрос, о каком таком успешно авиасалоне для россиян шла речь в российских СМИ?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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