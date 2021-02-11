|
«Прими таблетки, а не поправки!»
Источник материала: Хартия'97
«Прими таблетки, а не поправки!»
Белорусские медики выступили против «крысиной сходки».
Белорусские медики приняли участие акциях против проходящего сегодня «тараканьего шабаша».
«Прими таблетки, а не поправки!», — заявили медики узурпатору.
Фото опубликвал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские медики выступили против «крысиной сходки».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)