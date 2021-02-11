Источник материала: Хартия'97

Импичмент Трампа: республиканцы заявили, что обвинение привело недостаточно доказательств 3 11.02.2021, 10:48

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дональд трамп

При этом презентацию аргументов за импичмент сенаторы-республиканцы признали мощной и эмоциональной.

Ряд сенаторов от Республиканской партии заявили, что обвинение по делу об импичменте экс-президенту США Дональду Трампу не привело достаточно доказательств его связи с беспорядками в Капитолии.

Как сообщает CNN , сенатор-республиканец Тед Круз назвал презентацию обвинения «мощной и эмоциональной».

Однако, по его словам, она недостаточно связывает Трампа с нападением или доказывает, что бывший президент совершил серьезные преступления.

Еще один республиканец Джеймс Ланкфорд отметил, что у Трампа было 100 митингов, однако ничего похожего на штурм Капитолия после них не происходило, поэтому «сложно связать вместе» заявления экс-президента и беспорядки.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат — верхняя палата Конгресса. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — тогдашний глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын его тогдашнего конкурента Джо Байдена Хантер.

45-го президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

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