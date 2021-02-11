|
Военком-ябатька предожил создать «отдельный белорусский интернет»
Источник материала: Хартия'97
Военком-ябатька предожил создать «отдельный белорусский интернет»
Андрею Кривоносову не дают покоя «фейсбуки» и «телеграм-каналы».
Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, который не стесняется называть себя «ябатькой»,
«Постоянно развиваются разные фейсбуки, всякие тик-токи и телеграм-каналы. А где мы на этом поле? Мы должны обязательно там присутствовать. Возможно, нас забанят. Ограничат доступ. Но пока мы не будем заявлять о себе громко, явно и открыто, мне кажется, ничего у нас не получится.
Для этого следует развивать наш Белнет или что-то подобное. На нашем ресурсе мы сами будем хозяевами и руководителями. Можем кого-то ограничивать с призывами, кого-то наоборот — продвигать. Создавать такую диалоговую площадку, руководить которой будет государство».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрею Кривоносову не дают покоя «фейсбуки» и «телеграм-каналы».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)