Источник материала: Хартия'97

Военком-ябатька предожил создать «отдельный белорусский интернет» 26 11.02.2021, 10:46

2,913

Андрей Кривоносов

Андрею Кривоносову не дают покоя «фейсбуки» и «телеграм-каналы».

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, который не стесняется называть себя «ябатькой», предложил сделать отдельный белорусский интернет.

«Постоянно развиваются разные фейсбуки, всякие тик-токи и телеграм-каналы. А где мы на этом поле? Мы должны обязательно там присутствовать. Возможно, нас забанят. Ограничат доступ. Но пока мы не будем заявлять о себе громко, явно и открыто, мне кажется, ничего у нас не получится.

Для этого следует развивать наш Белнет или что-то подобное. На нашем ресурсе мы сами будем хозяевами и руководителями. Можем кого-то ограничивать с призывами, кого-то наоборот — продвигать. Создавать такую диалоговую площадку, руководить которой будет государство».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .