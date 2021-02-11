Посольство США: «Всебелорусское народное собрание» не способствует разрешению политического кризиса в стране

Всебелорусское народное собрание не способствует разрешению политического кризиса в стране, говорится в заявлении посольства США в Беларуси.





«11 февраля режим Лукашенко открыл «Всебелорусское народное собрание», которое, как утверждается, включает в себя делегатов со всей Беларуси для определения приоритетов развития страны на ближайшие пять лет и может рассмотреть возможные поправки к Конституции Беларуси, — отмечается в заявлении. — Однако это «Всебелорусское народное собрание» не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране».

Посольство США отмечает, что белорусское правительство «бросило лидеров белорусского протеста, активистов и просто несогласных в тюрьмы — часто по сфабрикованным обвинениям, — а других насильно вытолкнуло из страны».

«Политические заключенные, те кто, находится в изгнании, а также около 30.000 человек, прошедших через аресты с августа 2020 года, заслуживают права голоса в определении будущего своей страны путем подлинного, инклюзивного диалога и через свободные и честные выборы», — подчеркивается в заявлении.

По мнению посольства США, доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ предоставляет «понятную и конкретную дорожную карту для широкого участия в политическом процессе», а Соединенные Штаты «призывают режим принять предложение председательства ОБСЕ о содействии подлинному, инклюзивному национальному диалогу».

«Принятие и выполнение рекомендаций в рамках Московского механизма ОБСЕ могло бы позволить Беларуси встать на путь политического примирения, стабильности и демократического прогресса», — отмечается в заявлении.

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