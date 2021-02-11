«Признание режима Лукашенко террористическим позволит ужесточить меры в отношении преступников и даст возможность их преследования за рубежом»

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко выступил на заседании парламентской группы Сейма и Сената Польши по Беларуси, посвященное полугодию протестов в нашей стране.





Поблагодарив польских партнеров за активную поддержку Международного дня солидарности с Беларусью и рассказав о происходящем сегодня в стране, Латушко призвал ужесточить санкции против режима Лукашенко. По словам политика, введенные санкционные пакеты недостаточны, так как число ответственных за политические решения, а также причастных к массовым репрессиям в отношении граждан Беларуси гораздо больше 90 человек.

Глава НАУ подчеркнул важность ускорения процесса утверждения четвертого пакета санкций, как крайне важного инструмента для «принуждения режима к диалогу и прекращения массовых репрессий».

«Признание режима Лукашенко террористическим – позволит ужесточить меры в отношении преступников и обеспечит возможность их преследования за рубежом», — подчеркнул Латушко.

Также важным вопросом он назвал содействие созданию международного уголовного суда по Беларуси и привлечению к уголовной ответственности в рамках Национальной юрисдикции Польши лиц, «ответственных за пытки в отношении граждан Беларуси».

Не обошел он стороной и усиление поддержки гражданского общества и независимых СМИ. Всех тех, кто непосредственно «пострадал от режима, потерял работу, здоровье, был вынужден покинуть страну». Руководитель НАУ подчеркнул, что особой поддержки заслуживают рабочие, которые приняли и принимают участие в забастовках и сейчас нуждаются в международной солидарности.

Отдельно отметил важность поддержки международным сообществом журналистов телекомпании «БелСат», над которыми сегодня осуществляется «беспрецедентный по абсурдности и бесправию псевдосуд».

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