ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Признание режима Лукашенко террористическим позволит ужесточить меры в отношении преступников и даст возможность их преследования за рубежом»

11.02.2021 11:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко выступил на заседании парламентской группы Сейма и Сената Польши по Беларуси, посвященное полугодию протестов в нашей стране.

«Признание режима Лукашенко террористическим позволит ужесточить меры в отношении преступников и даст возможность их преследования за рубежом»

Поблагодарив польских партнеров за активную поддержку Международного дня солидарности с Беларусью и рассказав о происходящем сегодня в стране, Латушко призвал ужесточить санкции против режима Лукашенко. По словам политика, введенные санкционные пакеты недостаточны, так как число ответственных за политические решения, а также причастных к массовым репрессиям в отношении граждан Беларуси гораздо больше 90 человек.

Глава НАУ подчеркнул важность ускорения процесса утверждения четвертого пакета санкций, как крайне важного инструмента для «принуждения режима к диалогу и прекращения массовых репрессий».

«Признание режима Лукашенко террористическим – позволит ужесточить меры в отношении преступников и обеспечит возможность их преследования за рубежом», — подчеркнул Латушко.

Также важным вопросом он назвал содействие созданию международного уголовного суда по Беларуси и привлечению к уголовной ответственности в рамках Национальной юрисдикции Польши лиц, «ответственных за пытки в отношении граждан Беларуси».

Не обошел он стороной и усиление поддержки гражданского общества и независимых СМИ. Всех тех, кто непосредственно «пострадал от режима, потерял работу, здоровье, был вынужден покинуть страну». Руководитель НАУ подчеркнул, что особой поддержки заслуживают рабочие, которые приняли и принимают участие в забастовках и сейчас нуждаются в международной солидарности.

Отдельно отметил важность поддержки международным сообществом журналистов телекомпании «БелСат», над которыми сегодня осуществляется «беспрецедентный по абсурдности и бесправию псевдосуд».

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко выступил на заседании парламентской группы Сейма и Сената Польши по Беларуси, посвященное полугодию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невзоров: «Следующим этапом нужно будет, вероятно, восстанавливать колья с мертвецами на Красной площади»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by