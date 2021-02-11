В Могилеве задержали таксиста с 2,8 промилле (видео)

Источник материала: Onliner

В Могилеве сотрудники ГАИ задержали таксиста в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в УГАИ МВД. Это произошло после того, как на линию «102» поступила информация о нетрезвом водителе, который отъезжал от одного из домов по улице Грюнвальдской.

— Наряд ГАИ без промедления поехал в направлении заявленной улицы, где со дворов буквально им навстречу ехал автомобиль такси марки Volkswagen Polo. Заметив патрульную машину, таксист, очевидно, затушевался, его авто начало вилять по дороге, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водителю был подан сигнал об остановке. Принимая вправо, таксист включил левый поворот.

— Остановив машину и увидев приближающихся к такси инспекторов, он попытался ехать, но не успел: реакция от переизбытка алкоголя была явно снижена. Не было никаких сомнений, что водитель сильно пьян, от него исходил резкий запах алкоголя, — добавили в ГАИ.

Результат медицинского освидетельствования — 2,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.