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В Германии поезд врезался в забуксовавшую на переезде фуру, которой управлял белорус
Источник материала: Tut.by
В немецкой земле Саксония на переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, которым управлял 31-летний белорус. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает
Авария произошла днем 9 февраля в городе Нойзальца-Шпремберг. Предварительно установлено, что фура при пересечении путей забуксовала и полуприцеп остался на рельсах.
Ехавший из Дрездена поезд не смог быстро остановиться и врезался в полуприцеп. Водитель фуры заблаговременно выскочил из кабины и не пострадал. В аварии легкие травмы получили машинист и проводница. Им оказали помощь на месте.
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Водитель фуры заблаговременно выскочил из кабины и не пострадал.
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