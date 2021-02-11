В Германии поезд врезался в забуксовавшую на переезде фуру, которой управлял белорус

Источник материала: Tut.by

В немецкой земле Саксония на переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, которым управлял 31-летний белорус. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by .





Авария произошла днем 9 февраля в городе Нойзальца-Шпремберг. Предварительно установлено, что фура при пересечении путей забуксовала и полуприцеп остался на рельсах.





Ехавший из Дрездена поезд не смог быстро остановиться и врезался в полуприцеп. Водитель фуры заблаговременно выскочил из кабины и не пострадал. В аварии легкие травмы получили машинист и проводница. Им оказали помощь на месте.