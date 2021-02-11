Необычная акция: ТРЦ Galleria Minsk предлагает поменять вещи бывших на подарки к 14 феваля





День Святого Валентина на рекламных постерах – это самый счастливый день в году, розовое безумие с сердечками и плюшевыми мишками. В этот день традиционно проводятся акции для счастливых парочек: торговые центры, кафе и кинотеатры заполняют влюбленные. А на деле это праздник со слезами на глазах для тех, у кого по каким-то причинам нет второй половинки. Что им делать, не выходить из дома?





ТРЦ Galleria Minsk в этом году на 14 февраля объявил себя single-friendly, не дискриминируя людей по принципу наличия или отсутствия пары и предлагая подарки и развлечения в этот день всем без исключения.





Кроме того, с четверга 11 февраля до самого Дня Святого Валентина включительно в ТРЦ Galleria Minsk будет работать “Пункт приема ненужных подарков”, которые остались от бывших. Одежда, книги, бижутерия, плюшевые игрушки – заботливые Купидоны торгово-развлекательного центра примут вещи на вечное хранение. Акция не только станет своеобразной терапией, способом избавиться от неприятных воспоминаний, но также принесет пользу обществу. Вся одежда пойдет в благотворительный проект KaliLaska, которые уже много лет дает вторую жизнь выброшенным вещам.





Взамен за хорошее дело одинокие, но счастливые минчане получат сертификат на кофе или сертификат на 10 минут в виртуальной реальности.





“Зачем продолжать хранить вещи человека, который давно живет своей жизнью? Любой психолог скажет, что это неразумно. Поэтому мы и придумали такой обмен: приносите вещи бывших, очищайте пространство вокруг себя, получайте взамен сертификат на кофе. Кто знает, может ваша самая большая любовь уже будет ждать вас на нашем фудкорте. А вещи ваших бывших мы передадим в благотворительную организацию KaliLaska, пусть их носят те, кто в этом нуждается”, — рассказывает представитель ТРЦ Galleria Minsk.





А если у вас остались подарки, которые, кроме смеха, не вызывают никаких эмоций, то самое время получить сертификат на 100 рублей, который можно потратить в магазинах центра. Для этого принесите в ТРЦ Galleria Minsk самый нелепый подарок от экса, оставьте в нашем “Пункте приема ненужных подарков” от бывших. Посетители торгового центра смогут с помощью стикеров оставить свой голос за самый странный подарок. Его владелец и получит сертификат на 100 рублей.





“Конечно, мы не будем спорить, что День Святого Валентина — это День всех влюбленных. Но разве бывает любовь большая, чем любовь к самому себе?”, — подытожил представитель ТРЦ Galleria Minsk.



