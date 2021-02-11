А вы знали? Как экс-дипломат и глава НАУ Латушко связан с белспортом

10 февраля Павлу Латушко исполнилось 48 лет. Отношение к его личности в Беларуси неоднозначное – впрочем, на такое обречен в нынешней ситуации любой человек, долго работавший с режимом Лукашенко.





Однако позиция Латушко после выборов и неимоверного госнасилия не вызывает сомнений: он прямо выступил на стороне протестующих, в том числе своих подчиненных по Купаловскому театру (после чего был уволен), вошел в Координационный совет, созванный Светланой Тихановской, получил уголовное дело от режима Александра Лукашенко – но перед тем под напором КГБ выехал из Беларуси и влился в разветвленную, но единую структуру борцов за свободу.





объявленную Светланой Тихановской стратегию победы. 9 февраля в составе демократических сил он поддержал





Но все в его судьбе могло пойти совсем иначе – он мог стать совсем не кадровым дипломатом, а баскетболистом (потом с этим видом у него случится грустное переплетение). А после выборов-2020 экс-министра волновали и спортивные вопросы – сам же он получил респект из белспорта. Вот что еще связывает эту сферу и Латушко.





В детстве занимался фигурным катанием

Этой детали не найти в интервью Латушко, однако «Еврорадио» обнаружило в газете «Вечерний Минск» за 1980-й год фото тогда 7-летнего Павла на коньках! Нет, не для хоккея – материал был про то, как дети выступали перед родителями с показательной программой после двух лет занятия фигурным катанием. Латушко тогда выступал в образе «удалого матроса» – класс!













Мог стать баскетболистом (но рад, что не стал)

Гораздо плотнее в детстве Латушко занимался другим видом спорта – баскетболом. Быстро выросший до 190 сантиметров школьник занимал позицию центрового и даже успел немного сыграть за юношескую сборную БССР.





Родители даже хотели перевести молодого человека оканчивать среднюю школу в специализированный баскетбольный класс, однако в последний момент изменили решение.





Юный Павел отдал предпочтение учебе и активистской деятельности – он был секретарем комитета комсомола и вздумал устроить честное голосование с альтернативными кандидатами на должность, после чего руководство школы предложило ему два варианта: снятие своей кандидатуры либо лишение золотой медали (предпочел Латушко, как теперь, честные выборы).





«Слава Богу, родители передумали [переводить в баскетбольный класс]. Мне кажется, все-таки мне повезло, что меня оставили в моей старой школе и я стал дипломатом», – говорил спустя годы Латушко. Ну а следующий пункт с таким контекстом смотрится еще интереснее.





Пережил уход жены, вышедшей замуж за ныне главы баскетбола

После школы Латушко поступил на истфак БГУ, но вскоре перевелся на юридический, после окончания которого делал карьеру по дипломатической линии с небольшим перерывом на должность министра культуры (почему? потому что Лукашенко так захотелось).





В 2019-м дипломата поставили во главе Купаловского театра, который прекрасно себя чувствовал с новым руководителем, однако после выборов-2020 коллектив не стал мириться с ужасом и массово выступил за честные выборы и против насилия. Латушко поддержал своих подчиненных – и вскоре был уволен с поста, а позже под угрозой уголовного дела уехал из Беларуси в Польшу.





Эта страна хорошо знакома Латушко – он 10 лет проработал в дипломатической миссии Беларуси у западных соседей, в том числе с 2002-го по 2008-й был послом в Польше (на момент назначения, в 29 лет, самым молодым из белорусов).





В то время он стоял за режим Лукашенко как стандартный госслужащий – говорил об излишней политизации отношения к Беларуси и реальной стабильности в стране, а в пору президентских выборов-2006 (после которых на улицы мирно вышли до 30 тысяч белорусов, разогнанных стандартными методами режима) так разозлился от неудобных вопросов на польском ТВ, что после эфира пригрозил «дать в морду» ведущему.





А еще до того, в 2005-м, разразился настоящий белорусско-польский дипломатический скандал. Тогда Союз поляков в Беларуси на съезде провел выборы нового главы, но белорусские власти посчитали итоги «пропольскими», через Минюст не признали результаты и заставили собрать новый съезд – на несогласных вдруг находился повод завести уголовные дела.





В итоге председателем стал лояльный политике Лукашенко человек, а вскоре появился и вовсе провластный Белорусский союз поляков, а СПБ вынужденно ушел в подполье. Понятное дело, Польша возмутилась – в ответ официальный Минск обвинил польских дипломатов в шпионаже.





В итоге началась взаимная высылка дипломатов – среди прочих на выезд попросили и Максима Рыженкова, тогдашнего советника-посланника посольства Беларуси, а заодно сына первого министра спорта Беларуси и главы НОК до Лукашенко Владимира Рыженкова. Максим задержался в Польше на пару дней дольше назначенного крайнего срока, выпросив отсрочку по личным мотивам, но все же убыл из страны.





Личные мотивы в недолгой польской карьере Рыженкова были довольно громкими. Во время посольской службы он познакомился с женой Латушко Натальей. В итоге она предпочла новые отношения старому браку – у нее с Латушко осталась общая дочь Яна, которой дали выбор. «Я решила остаться с папой в Польше, а мама уехала в Минск. От папы я никогда не слышала критики в адрес мамы. Я его назвала «мапа», ведь он совмещал для меня роли папы и мамы. Я его очень люблю и безумно благодарна», – через много лет рассказывала Яна. Впрочем, с матерью она сохранила периодическое общение. Сам Латушко повторно женился только в 2014-м – на девушке по имени Александра, сделавшей карьеру в сфере грузоперевозок.





Яна Латушко с отцом и матерью





Рыженков после Польши немного проработал в МИД, а потом карьера пошла в гору – стал начальником управления администрации Лукашенко, в 2012-м – его помощником по спорту, в 2015-м – его же первым замом в НОК, а с 2016-го по сей день является первым замглавы администрации.





Параллельно с 2014-го экс-работник посольства председательствует в Белорусской федерации баскетбола, где перед недавними выборами затыкал попытки политических высказываний, после участвовал в провластном митинге и подписал соответствующее письмо, а еще оформлял заявления в милицию на журналистку за непонравившиеся фразы в текстах.





Наталья же, взяв фамилию Рыженкова, при наличии биологического и юридического образования выбрала работу по второму, а в 2014-м году получила в IT-компании, с которой сотрудничала, повышение до замдиректора. Есть упоминание о женщине и на сайте минского полумарафона – там она наряду с мужем указана членом «команды Dream Team».





А в 2015-м Рыженкова пришла на госТВ – вела утреннее шоу «День в большом городе», а с 2019-го также – что звучит очень иронично – передачу «Кулинарная дипломатия», куда представители иностранных дипмиссий, организаций и тому подобное приходили готовить. Хотя однажды появился в студии и человек из спортивной сферы – провластный олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович.





Впрочем, последний выпуск программы вышел в мае 2020-го, «Дня в большом городе» – 12 августа, а Рыженкова покинула эфир еще раньше. Как признавалась Наталья, при подготовке к «Кулинарной дипломатии» она вполне могла спросить совета у мужа: «Мне всегда интересно его мнение: «О чем еще можно поговорить с гостем?»





Так в семейном тандеме рождаются интересные темы для беседы. Он поддерживает меня во всех начинаниях и с большим уважением относится к моей профессиональной жизни, переживает, чтобы у меня все получилось». Рыженковы воспитывают совместную дочь-школьницу Владиславу – ребенок главы БФБ, что неудивительно, занимается баскетболом.





Считал арест Левченко ошибкой властей

Федерация Рыженкова успешно промолчала в ситуации с арестом легенды белорусского баскетбола Елены Левченко. Одна из сотен тысяч белорусов, выходивших на акции несогласия с кровавыми методами режима, Левченко была задержана прямо в аэропорту – и вместо планировавшейся реабилитации погрузилась в нечеловеческие условия на Окрестина. Дипломат прокомментировал это, дав понять, что хуже от подобных действий самому режиму.





«Дворовая демократия – власть с этим борется. Студенческая демократия – власть с этим борется. Власть совершает ошибку – сажает на сутки баскетболистку национальной сборной. Это все будет порождать протестную активность», – заявил Латушко.





Детальный рассказ Левченко о ее содержании за решеткой тоже не оставил его равнодушным. «Незаконные аресты, пытки в тюрьмах нельзя назвать иначе, кроме как захватом заложников для мести и шантажа. Ни о каких встречных шагах со стороны власти нельзя говорить, пока имеют место такие события. Свидетельства Лилии Власовой, Елены Левченко, Змитера Дашкевича и тысяч других репрессированных об условиях нахождения в тюрьмах ужасают всех здравомыслящих людей», – написал Латушко.





Получил респект от Гуркова, который назвал своим президентом

Легко мог быть арестованным и один из давным-давно протестных спортсменов, знаменитый боец муай-тай Виталий Гурков, но, еще до выборов заметив за собой слежку, улетел в Киев. Оттуда спортсмен все равно следил за событиями на Родине, выступил за честные выборы и не раз помогал фонду спортивной солидарности. Выступления активистов тоже не проходили мимо него – в том числе и Латушко.





Один из тематических постов в соцсетях Гурков прокомментировал так: «Латушко – мой президент».





Позже в прямом эфире в Instagram «Трибуны» боец еще раз высказался о выборах и подтвердил симпатию к дипломату: «Давайте признаем, что Тихановская – технический кандидат. Да и никого из минувшей кампании я бы никогда не хотел видеть президентом. Вот Елена Левченко может смело стать президентом, ей я доверяю. Павел Латушко – да, классный человек, вполне меня устраивает. Вообще, я думаю, что если будут новые выборы, то мы увидим гораздо больше толковых кандидатов».





«Силовики сами делают, чтобы было, как на Майдане». Гурков – о слежке, возможной фабрикации уголовного дела и отъезде из страны





Выступал за перенос хоккейного ЧМ и возмутился фото Фазеля с Басковым

Когда в ноябре ИИХФ готовилась рассматривать вопрос о возможности проведения хоккейного ЧМ в Беларуси, Латушко присоединил свой голос к выбору 380 тысяч белорусов, выступивших за перенос.





Дипломат заявил, что при более 27000 арестов белорусов, сотнях фактов насилия и ряда убийств Лукашенко попытается использовать турнир для поднятия своего имиджа, что Латушко видел недопустимым.





Однако международная федерация затянула с решением до января, а в начале 2021-го прибывший в Минск глава организации Рене Фазель братался с Лукашенко и сходил на матч «Динамо», где сделал фото с главой набсовета клуба и председателем ФХБ Дмитрием Басковым, в отношении которого сама ИИХФ к тому моменту открыла расследование по подозрению в причастности к гибели Романа Бондаренко.





Латушко после этого написал в Telegram: «Суть визита Рене Фазеля остается позорно очевидной, как бы ни пытались прикрывать подковерную сделку. Единственное, что остается неизвестным: пригласили ли Фазеля на ночную охоту за ленточками и мирными беларусами? Право испортить свою репутацию на закате карьеры остается за Фазелем».





Пост был иллюстрирован как раз фото Баскова и Фазеля. Упомянул Латушко об этом даже в выступлении перед представителями ряда государств в Совете безопасности ООН, напомнив, что «подозреваемый в преступлении Басков спокойно гуляет по улицам и делает селфи».





В итоге ЧМ все же был перенесен – после того как белорусы достучались до спонсоров турнира, отказавшихся от его поддержки в случае проведения в Минске. «Только вина режима в том, что принято это решение. Это важный шаг и еще один сигнал диктаторскому режиму – хватит. Никто не хочет ни играть, ни даже находиться рядом», – подытожил Латушко.





Привлек в свою инициативу экс-генсека НОК и не угодившего власти босса фристайла

Ныне Латушко возглавляет Народное антикризисное управление – эта инициатива ставит своей задачей подготовку к отставке Лукашенко и дальнейшему переходному периоду, а свою деятельность прекратит в день вступления в должность демократически избранного президента. В команду инициативы Латушко привлек и людей, связанных со спортом.





Так, ответственным за внешнюю политику и торговлю в НАУ является Анатолий Котов, который несколько лет был генсеком НОК Беларуси, на Европейских играх стал вторым человеком в дирекции соревнований, а также работал в администрации и управделами Лукашенко – из последнего места ушел после выборов, увидев насилие силовиков. Латушко и Котов, к слову, не первый раз в одной структуре – именно при дипломате на должности главы посольства в Польше функционер приехал туда работать секретарем.





Ну а профильный пост – ответственного за молодежную политику и спорт – пару недель назад занял Вадим Кривошеев, экс-глава РЦОП по фристайлу, отказавшийся «затыкать» чемпионку мира Александру Романовскую, легендарного тренера Николая Козеко и других представителей вида, выступивших за честные выборы, после чего уволенный решением министра спорта Сергея Ковальчука.





К слову, за вопросы безопасности, МВД и Минобороны в НАУ отвечает Вадим Прокопьев – помните, как он вызывал Лукашенко на честный бой в ринге?





Вписался в Марафон свободы (хоть и пешком)

В свой ДР 10 февраля Латушко принял участие в акции солидарности от BSSF Александры Герасимени, можно сказав, запрыгнуть в последний вагон. Речь о благотворительном забеге в поддержку белорусов, проходившем с 1 по 10 февраля, называвшемся Марафоном свободы.





В нем приняли участие Елена Левченко, Екатерина Снытина, Виталий Гурков, Александра Герасименя и другие титулованные белорусские спортсмены, а вообще мог поддержать любой желающий.









Основной дистанцией марафона стало расстояние 2334 метра – в честь «народной» статьи КоАП 23.34, по которой карают за массовые мероприятия. Впрочем, кто-то, несмотря на мороз, бежал и 23,34 км, ну а тем, кто по разным причинам бежать не мог, разрешалось пройти 2334 шага.





Так Латушко (вслед за Светланой Тихановской) и сделал, показав свое неравнодушие. Респект всем участникам акции!