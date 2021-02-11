Ориентир на пятилетку: в Минске открылось VI Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начинается VI Всебелорусское народное собрание. Национальный форум традиционно проходит во Дворце республики. Свои идеи и пожелания привезли почти три тысячи человек, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Если учесть, что здесь собрались представители разных профессий и возрастов, то повестка обещает быть насыщенной. Форум откроет выступление Александра Лукашенко. Президент сделает акценты на основные темы для дискуссий.

В зале собралось около 2700 делегатов. Известно, что почти 40% из них женщины, немало и молодежи – более 6%. Больше всего представителей от 40 до 50 лет. Среди участников – промышленники, управленцы, бизнесмены, работники культурной сферы, пенсионеры, студенты.

«Диалоговые площадки накануне Всебелорусского народного собрания показали хороший пример, как нужно работать с руководством района, местной вертикалью, представителями бизнеса, управления, обществом», – отметила делегат Всебелорусского народного собрания Инна Путакевич.

«Меня больше всего волнует проблема образования. Чтобы строились садики, школы, чтобы дети могли получить профессиональное образование, трудоустроиться. Чтобы им в жизни было легче. Чтобы мы, взрослые, помогали им на начальном этапе», – сказал делегат Вадим Дордаль.

Диалог будет длиться два дня – сегодня и завтра. За это время во Дворце республики подведут итоги прошедших пяти лет и решат, в каком направлении страна будет двигаться дальше. Один из документов, который будут обсуждать, – программа социально-экономического развития. Ее подготовило правительство. Ожидается, что жаркие дискуссии развернутся вокруг изменений в Конституции республики.

«В широком смысле мы говорим о необходимости модернизации политических институтов белорусского общества. И это, вне всякого сомнения, будет сделано. Это важное условие дальнейшего продвижения нашей страны вперед. Но я бы не списывал со счетов и такие важные вопросы, как вопросы социально-экономического развития. Сегодня будет рассматриваться программа на целых пять лет вперед», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Готовились к собранию несколько месяцев. По всей стране работали диалоговые площадки. Со своими предложениями к местной власти мог обратиться каждый белорус. Чиновники обработали десятки тысяч таких обращений.

После выступления президента слово возьмут делегаты. Речь каждого не должна превышать семи минут.

По итогам форума будет принята резолюция, в которой будут основные решения Всебелорусского народного собрания. Документ хоть и не будет иметь юридической силы, но станет ориентиром для законодательной власти на пять лет.