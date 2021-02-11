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Ориентир на пятилетку: в Минске открылось VI Всебелорусское народное собрание
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начинается VI Всебелорусское народное собрание. Национальный форум традиционно проходит во Дворце республики. Свои
Если учесть, что здесь собрались представители разных профессий и возрастов, то повестка обещает быть насыщенной. Форум откроет выступление Александра Лукашенко. Президент сделает акценты на основные темы для дискуссий.
В зале собралось около 2700 делегатов. Известно, что почти 40% из них женщины, немало и молодежи – более 6%. Больше всего представителей от 40 до 50 лет. Среди участников – промышленники, управленцы, бизнесмены, работники культурной сферы, пенсионеры, студенты.
«Меня больше всего волнует проблема образования. Чтобы строились садики, школы, чтобы дети могли получить профессиональное образование, трудоустроиться. Чтобы им в жизни было легче. Чтобы мы, взрослые, помогали им на начальном этапе», – сказал делегат Вадим Дордаль.
Диалог будет длиться два дня – сегодня и завтра. За это время во Дворце республики подведут итоги прошедших пяти лет и решат, в каком направлении страна будет двигаться дальше. Один из документов, который будут обсуждать, – программа социально-экономического развития. Ее подготовило правительство. Ожидается, что жаркие дискуссии развернутся вокруг изменений в Конституции республики.
Готовились к собранию несколько месяцев. По всей стране работали диалоговые площадки. Со своими предложениями к местной власти мог обратиться каждый белорус. Чиновники обработали десятки тысяч таких обращений.
После выступления президента слово возьмут делегаты. Речь каждого не должна превышать семи минут.
По итогам форума будет принята резолюция, в которой будут основные решения Всебелорусского народного собрания. Документ хоть и не будет иметь юридической силы, но станет ориентиром для законодательной власти на пять лет.
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Свои идеи и пожелания в столицу Беларуси привезли почти три тысячи человек со всей республики.
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