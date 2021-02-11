ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выступление президента Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Трансляция из Минска

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в четверг начало работу VI Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют три тысячи делегатов из всех регионов страны. В ходе масштабного дискуссионного форума представители разных профессий и сфер деятельности обсудят основные вопросы развития государства и проблемы, которые волнуют граждан, сообщает «МИР 24».

Повестку форума национального диалога формировали на диалоговых площадках во всех районах страны. Среди тем, которые предлагают обсудить, – инвестиционный климат, цифровая трансформация, биотехнологии, создание новых рабочих мест. Также ожидается, что делегаты выступят с предложениями о здравоохранении и образовании.

В ходе форума национального диалога выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.

На форуме будет утверждена программа социально-экономического развития страны на пять лет. Решения, принятые на этой дискуссионной площадке, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей. Продлится Всебелорусское народное собрание два дня.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повестку форума национального диалога формировали на диалоговых площадках во всех районах страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Можете сломать»: ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by