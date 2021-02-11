Выступление президента Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Трансляция из Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в четверг начало работу VI Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют три тысячи делегатов из всех регионов страны. В ходе масштабного дискуссионного форума представители разных профессий и сфер деятельности обсудят основные вопросы развития государства и проблемы, которые волнуют граждан, сообщает «МИР 24».

Повестку форума национального диалога формировали на диалоговых площадках во всех районах страны. Среди тем, которые предлагают обсудить, – инвестиционный климат, цифровая трансформация, биотехнологии, создание новых рабочих мест. Также ожидается, что делегаты выступят с предложениями о здравоохранении и образовании.

В ходе форума национального диалога выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.

На форуме будет утверждена программа социально-экономического развития страны на пять лет. Решения, принятые на этой дискуссионной площадке, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей. Продлится Всебелорусское народное собрание два дня.