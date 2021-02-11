Форум национального диалога: в Минске начинает свою работу Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусское народное собрание начинает работу в Минске. В столицу уже прибыли делегаты. Это представители всех регионов страны – разных профессий и сфер деятельности. Масштабный форум – давняя традиция, это площадка для обсуждения основных вопросов развития государства. Корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская подробнее.

Три тысячи делегатов, и за каждым – сотни голосов белорусов. Всенародное собрание – самая масштабная дискуссионная площадка. Решения, принятые на форуме, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей.

«Хорошо известно, что первое собрание сыграло важную роль в разрешении конституционного кризиса 1996 года. Собрание последующее 2001 года выдвигало лозунг и программу «Государство для народа». Оно определило модель развития белорусской государственности более чем на полтора десятка лет», – отметил декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент, политолог Вадим Гигин.

Марина Меркуль на форуме не впервые. Главный редактор районной газеты и депутат областного совета. Правом участвовать в собрании наделили коллеги. Перед поездкой на Народное вече она изучила предложения избирателей.

«Очень бы хотелось, чтобы на Всебелорусском народном собрании был затронут вопрос закрепления молодых специалистов на местах. Допустим, у нас в городе выделяется арендное жилье, но каким-то образом, может, давать это арендное жилье выкупить», – сказала главный редактор газеты «Край смалявiцкi» Марина Меркуль.

Делегаты выступят с предложениями по развитию любой сферы. Здравоохранение, образование, бизнес… С трибун народного вече говорят о том, что волнует общество.

«Наша партия и я лично отстаиваю изменения избирательного законодательства. Переход на выборы пропорционально-мажоритарной системы. Я выступаю за то, чтобы мы изменили Конституцию, только эволюционным путем. Смысл изменений в увеличении ответственности и роли парламента, Совета министров, местных органов власти», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларсь, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Итог форума – утверждение программы социально-экономического развития на пять лет. Выбор приоритетов. К примеру, в прошлый раз акцент сделали на инвестициях, экспорте, информатизации, занятости и поддержке молодежи.

«Все то, что ранее было принято, так или иначе должно быть проанализировано, насколько отработана программа. Время диктует нам определенный выбор решений с учетом современных тенденций», – считает пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

Повестку Шестого Всебелорусского собрания формировали на диалоговых площадках во всех районах страны. Мнения высказали тысячи человек. Среди тем, которые предлагают обсудить на форуме, – инвестиционный климат, цифровая трансформация, биотехнологии, создание новых рабочих мест.

Всебелорусское народное собрание проходит два дня. Участие в форуме традиционно принимает президент республики Александр Лукашенко.