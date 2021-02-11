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Форум национального диалога: в Минске начинает свою работу Всебелорусское народное собрание
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Всебелорусское народное собрание начинает работу в Минске. В столицу уже прибыли делегаты. Это представители всех регионов страны – разных профессий и сфер деятельности. Масштабный форум – давняя традиция, это площадка для обсуждения основных вопросов развития государства. Корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская подробнее.
Три тысячи делегатов, и за каждым – сотни голосов белорусов. Всенародное собрание – самая масштабная дискуссионная площадка. Решения, принятые на форуме, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей.
Марина Меркуль на форуме не впервые. Главный редактор районной газеты и депутат областного совета. Правом участвовать в собрании наделили коллеги. Перед поездкой на Народное вече она изучила предложения избирателей.
«Очень бы хотелось, чтобы на Всебелорусском народном собрании был затронут вопрос закрепления молодых специалистов на местах. Допустим, у нас в городе выделяется арендное жилье, но каким-то образом, может, давать это арендное жилье выкупить», – сказала главный редактор газеты «Край смалявiцкi» Марина Меркуль.
Делегаты выступят с предложениями по развитию любой сферы. Здравоохранение, образование, бизнес… С трибун народного вече говорят о том, что волнует общество.
«Наша партия и я лично отстаиваю изменения избирательного законодательства. Переход на выборы пропорционально-мажоритарной системы. Я выступаю за то, чтобы мы изменили Конституцию, только эволюционным путем. Смысл изменений в увеличении ответственности и роли парламента, Совета министров, местных органов власти», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларсь, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.
Итог форума – утверждение программы социально-экономического развития на пять лет. Выбор приоритетов. К примеру, в прошлый раз акцент сделали на инвестициях, экспорте, информатизации, занятости и поддержке молодежи.
Повестку
Всебелорусское народное собрание проходит два дня. Участие в форуме традиционно принимает президент республики Александр Лукашенко.
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В столицу уже прибыли делегаты. Это представители всех регионов страны – разных профессий и сфер деятельности. Масштабный форум – давняя традиция, это площадка...
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