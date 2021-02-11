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Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Можете сломать»: ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе Сергей Пенкин рассказал любопытную историю, приключившуюся с ним и Ларисой Долиной.

Исполнитель рассказал любопытную историю, приключившуюся с ним и. Тогда они еще были очень дружны.решил провести веселый вечер в ночном клубе, но все пошло не совсем по его сценарию.Оказалось, что именно тогда сотрудникам ОМОНа было поручено обыскать заведение на предмет запрещенных веществ. Певец попросил представителей обойти стороной гостей его вечеринки, но даже после этого праздничная ночь закончилась неприятностями.Сперва сотрудники не пустили в клуб актера, а потом ситуация окончательно усугубилась. Представители отыскали Ларису Долину и надели на нее наручники. Также они хотели разбить все камеры, на которых остались записи всего происходящего, но Сергей Михайлович не позволил сделать этого. Он сказал: «Можете сломать», – но попросил оставить кассету.В этом году также не обойдется без громкого мероприятия в честь дня рождения звезды. 13 февраля Сергей Пенкин собирается провести концерт. На вечере также выступят многие коллеги исполнителя. В их числе и, и, и. Ошибки прошлого не забыты, но после всего вечеринка продолжится в ночном клубе.