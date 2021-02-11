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Посольство США выступило с заявлением о недопустимом поведении «одного из государственных СМИ»

11.02.2021 11:46 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посольство США выступило с заявлением о недопустимом поведении «одного из государственных СМИ»
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О каком СМИ идет речь — в заявлении не сообщается, как и об обстоятельствах происшествия с американским дипломатом.

«В Беларуси и во всем мире американские дипломаты, как и дипломаты из других стран, регулярно посещают местные судебные заседания, наблюдают за протестами и демонстрациями, а также встречаются с членами оппозиционных политических партий и правозащитниками, — отмечается в заявлении. — Дипломаты Соединенных Штатов делают это, особенно в случаях, когда речь идет о свободе СМИ, других основных свободах и верховенстве закона, которые имеют и имели большое значение.

Поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата после его наблюдения за судебным процессом по уголовному делу в Минске против журналисток «Белсата» Катерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой 9 февраля является недопустимым. Посольство США в Минске готово ответить на вопросы прессы по мере их возникновения.

Против журналисток «Белсата» выдвинуты обвинения в «организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок», обвинения, которые США, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире назвали возмутительными», — отмечают в посольстве США.
 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Минске готово ответить на вопросы прессы по мере их возникновения.
 
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