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Посольство США выступило с заявлением о недопустимом поведении «одного из государственных СМИ»
Источник материала: UDF
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«В Беларуси и во всем мире американские дипломаты, как и дипломаты из других стран, регулярно посещают местные судебные заседания, наблюдают за протестами и демонстрациями, а также встречаются с членами оппозиционных политических партий и правозащитниками, — отмечается в заявлении. — Дипломаты Соединенных Штатов делают это, особенно в случаях, когда речь идет о свободе СМИ, других основных свободах и верховенстве закона, которые имеют и имели большое значение.
Поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата после его наблюдения за судебным процессом по уголовному делу в Минске против журналисток «Белсата» Катерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой 9 февраля является недопустимым. Посольство США в Минске готово ответить на вопросы прессы по мере их возникновения.
Против журналисток «Белсата» выдвинуты обвинения в «организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок», обвинения, которые США, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире назвали возмутительными», — отмечают в посольстве США.
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Посольство США в Минске готово ответить на вопросы прессы по мере их возникновения.
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