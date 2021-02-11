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Оля Полякова никак не угомонится: назвала Камалию «здоровой и сисястой»

11.02.2021 11:46 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оля Полякова никак не угомонится: назвала Камалию «здоровой и сисястой»
На этот раз Полякова раскритиковала Камалию / фото instagram.com/polyakovamusic/
Украинская певица Оля Полякова неожиданно раскритиковала еще одну артистку - Камалию.

Во время прошлого выпуска одного из развлекательных шоу, когда звездные судьи обсуждали героя на сцене, один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. Об этом сообщает ТСН.

Оля Полякова решительно ему возразила:

«Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!».


Камалия на такую оценку своей внешности коллегой пока не отреагировала.

Скандал между Поляковой и Кароль: что известно


Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу «Маска» назвала другую артистку Тину Кароль «плакальщицей на похоронах».

В сети разразился скандал в связи с таким высказыванием Поляковой. Ей пришлось оправдываться за свои слова.

При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжали ее хейтить дальше.
 
 
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Ранее Полякова раскритиковала Тину Кароль, из-за чего в сети разгорелся скандал.
 
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