Источник материала: UDF



На этот раз Полякова раскритиковала Камалию / фото instagram.com/polyakovamusic/

«Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!».

Скандал между Поляковой и Кароль: что известно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оля Полякова никак не угомонится: назвала Камалию «здоровой и сисястой» Ранее Полякова раскритиковала Тину Кароль, из-за чего в сети разгорелся скандал.

Во время прошлого выпуска одного из развлекательных шоу, когда звездные судьи обсуждали героя на сцене, один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. Об этом сообщает ТСН.решительно ему возразила:на такую оценку своей внешности коллегой пока не отреагировала.Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу «Маска» назвала другую артистку«плакальщицей на похоронах».В сети разразился скандал в связи с таким высказыванием Поляковой. Ей пришлось оправдываться за свои слова.При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжали ее хейтить дальше.