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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 11 февраля: что нельзя делать в день Лаврентия, приметы Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.

В народе этот день считался очень неблагоприятным. Наши предки верили, что 11 февраля по земле ходят прихвостни Дьявола. Поэтому при наступлении сумерек люди не выходили из дома, а с самого утра шли в церковь и молились Святому Лаврентию о спасении души. Также православные просили всевышнего об излечении болезней глаз, об избавлении от разной хвори.Если дым стелется коромыслом – скоро придет теплая погода.Красная луна – будет сильный ветер.Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.В день Лаврентия лес гудит и шумит – скоро наступит оттепель.В этот день нельзя работать и тяжело трудиться.Именины 11 февраля празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.Кстати, на ужин хозяйкам нужно печь пирожки с капустой. Считается, что они принесут счастье. Если к вам пришли гости, обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.Сны, приснившиеся 11 февраля, предвещают слезы и переживания. Однако сбываются они не всегда. Имеет значение и то, что вам приснилось: видеть слепого – к краху надежд.