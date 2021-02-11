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ГУВД пугает несогласных с ВНС: «Нам законом дано право применять силу и оружие»
Источник материала: UDF
В Минске проходит Всебелорусское народное собрание / TUT.BY
«Милиция будет действовать в соответствии с Законом об органах внутренних дел. Нам законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом», — сказал Александр Купченя.
Он также напомнил об ответственности, которая предусмотрена за нарушение закона о массовых мероприятиях и за неповиновение сотрудникам милиции.
«Будем действовать в зависимости от обстановки, с применением в том числе, при необходимости, в соответствии с законодательством, специальных средств», — предупредил представитель ГУВД.
Купченя рассказал, что милицию по случаю ВНС перевели на усиленный вариант несения службы. Все места, где могут бывать делегаты, а также все маршруты взяты под круглосуточную охрану. Кроме того, в Минске создан оперативно-ситуационный штаб.
Ранее официальный представитель МВД Ольга Чемоданова также предупреждала, что во время проведения Всебелорусского народного собрания 11 и 12 февраля движение на городских улицах может быть ограничено.
Планируется, что во Всебелорусском народном собрании Александра Лукашенко примут участие 2 700 человек. Власть позиционирует мероприятие как форум «избранных представителей народа», которые представляют самые разные слои населения. Однако попасть на собрание не одобренным вертикалью делегатам было невозможно. По словам Лукашенко, на этой площадке будут обсуждаться возможные пути развития страны.
При этом в США, к примеру, считают, что ВНС не может претендовать на легитимность, поскольку там не дадут слова оппонентам власти. Светлана Тихановская накануне ВНС обратилась к белорусам. Она также отметила, что Лукашенко не под силам выйти на улицу к людям, и что он готов общаться только с отобранными чиновниками и идеологами.
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Милицию по случаю ВНС перевели на усиленный вариант несения службы.
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