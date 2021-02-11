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ГУВД пугает несогласных с ВНС: «Нам законом дано право применять силу и оружие»

11.02.2021 11:46 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГУВД пугает несогласных с ВНС: «Нам законом дано право применять силу и оружие»
В Минске проходит Всебелорусское народное собрание / TUT.BY
У милиции есть «право применять физическую силу, специальные средства и оружие», напомнил начальник управления профилактики и охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя в эфире СТВ. Разговор шел о готовности милиции обеспечить порядок во время проведения в Минске Всебелорусского народного собрания.

«Милиция будет действовать в соответствии с Законом об органах внутренних дел. Нам законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом», — сказал Александр Купченя.


Он также напомнил об ответственности, которая предусмотрена за нарушение закона о массовых мероприятиях и за неповиновение сотрудникам милиции.

«Будем действовать в зависимости от обстановки, с применением в том числе, при необходимости, в соответствии с законодательством, специальных средств», — предупредил представитель ГУВД.


Купченя рассказал, что милицию по случаю ВНС перевели на усиленный вариант несения службы. Все места, где могут бывать делегаты, а также все маршруты взяты под круглосуточную охрану. Кроме того, в Минске создан оперативно-ситуационный штаб.

Ранее официальный представитель МВД Ольга Чемоданова также предупреждала, что во время проведения Всебелорусского народного собрания 11 и 12 февраля движение на городских улицах может быть ограничено.

Планируется, что во Всебелорусском народном собрании Александра Лукашенко примут участие 2 700 человек. Власть позиционирует мероприятие как форум «избранных представителей народа», которые представляют самые разные слои населения. Однако попасть на собрание не одобренным вертикалью делегатам было невозможно. По словам Лукашенко, на этой площадке будут обсуждаться возможные пути развития страны.

При этом в США, к примеру, считают, что ВНС не может претендовать на легитимность, поскольку там не дадут слова оппонентам власти. Светлана Тихановская накануне ВНС обратилась к белорусам. Она также отметила, что Лукашенко не под силам выйти на улицу к людям, и что он готов общаться только с отобранными чиновниками и идеологами.
 
Теги: Минск
 
 
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Милицию по случаю ВНС перевели на усиленный вариант несения службы.
 
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