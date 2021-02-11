Источник материала: UDF



Минске проходит Всебелорусское народное собрание / TUT.BY

«Милиция будет действовать в соответствии с Законом об органах внутренних дел. Нам законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом», — сказал Александр Купченя.

«Будем действовать в зависимости от обстановки, с применением в том числе, при необходимости, в соответствии с законодательством, специальных средств», — предупредил представитель ГУВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУВД пугает несогласных с ВНС: «Нам законом дано право применять силу и оружие» Милицию по случаю ВНС перевели на усиленный вариант несения службы.

Он также напомнил об ответственности, которая предусмотрена за нарушение закона о массовых мероприятиях и за неповиновение сотрудникам милиции.Купченя рассказал, что милицию по случаю ВНС перевели на усиленный вариант несения службы. Все места, где могут бывать делегаты, а также все маршруты взяты под круглосуточную охрану. Кроме того, в Минске создан оперативно-ситуационный штаб.Ранее официальный представитель МВДтакже предупреждала, что во время проведения Всебелорусского народного собрания 11 и 12 февраля движение на городских улицах может быть ограничено.Планируется, что во Всебелорусском народном собраниипримут участие 2 700 человек. Власть позиционирует мероприятие как форум «избранных представителей народа», которые представляют самые разные слои населения. Однако попасть на собрание не одобренным вертикалью делегатам было невозможно. По словам Лукашенко, на этой площадке будут обсуждаться возможные пути развития страны.При этом в США, к примеру, считают, что ВНС не может претендовать на легитимность, поскольку там не дадут слова оппонентам власти.накануне ВНС обратилась к белорусам. Она также отметила, что Лукашенко не под силам выйти на улицу к людям, и что он готов общаться только с отобранными чиновниками и идеологами.