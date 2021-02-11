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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар открыл торги 11 февраля уже шестым снижением подряд Курс евро опустился на 0,0038 BYN до 3,1218 BYN/EUR.

За три дня стоимость валютной корзины обвалилась уже на 1,11%. Но за предыдущие 10 торговых сессий корзина валют непрерывно дорожала и завершила серию укреплений на максимуме за пять месяцев.По информациина 10:20:Курс доллара упал на 0,0071 BYN до 2,5712 BYN/USD — минимума за 17 дней.За шесть дней снижения стоимость доллара обвалилась на 0,0692 BYN.Курс евро опустился на 0,0038 BYN до 3,1218 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет третий день и оказывается на минимуме за 17 дней вместе с долларом.Курс российского рубля снизился на 0,0036 BYN до 3,4876 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 8 дней.Доллар открыл торги на валютной бирже в Москве практически на таком же уровне, как и вчера. Так, за один доллар на торгах предлагают 73,77 российских рублей. Это близко к минимуму за три недели.Курс евро за сутки практически не изменился. Сегодня утром на Мосбирже за евро предлагали 89,50 российских рублей.