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Доллар открыл торги 11 февраля уже шестым снижением подряд
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
За три дня стоимость валютной корзины обвалилась уже на 1,11%. Но за предыдущие 10 торговых сессий корзина валют непрерывно дорожала и завершила серию укреплений на максимуме за пять месяцев.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара упал на 0,0071 BYN до 2,5712 BYN/USD — минимума за 17 дней.
За шесть дней снижения стоимость доллара обвалилась на 0,0692 BYN.
Курс евро опустился на 0,0038 BYN до 3,1218 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет третий день и оказывается на минимуме за 17 дней вместе с долларом.
Курс российского рубля снизился на 0,0036 BYN до 3,4876 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 8 дней.
Московская биржа
Доллар открыл торги на валютной бирже в Москве практически на таком же уровне, как и вчера. Так, за один доллар на торгах предлагают 73,77 российских рублей. Это близко к минимуму за три недели.
Курс евро за сутки практически не изменился. Сегодня утром на Мосбирже за евро предлагали 89,50 российских рублей.
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Курс евро опустился на 0,0038 BYN до 3,1218 BYN/EUR.
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