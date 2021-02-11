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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач из Пинска отказался ехать на «Всебелорусское собрание» Отказаться от участия в ВНС было его личным решением из-за семейных обстоятельств.

Делегаты от Пинщины вчера отправились в Минск на ВНС. В числе пассажиров не оказалось. Месяц назад в Facebook врач Пинской детской больницы прокомментировал публикацию о том, в СМИ отсутствовали списки делегатов на ВНС от города, хотя их выбрали ещё до Нового года. Корреспонденты узнавали фамилии через свои источники.— Одно скажу, что для участия лично меня выбрал Совет депутатов, моего мнения никто не спрашивал. В настоящее время я обычный рядовой врач — детский хирург, которым являюсь более 20 лет, тысячи операций, — писал Николай Телятицкий в социальных сетях.В разговоре с корреспондентом врач отметил, что отказаться от участия в ВНС было его личным решением из-за семейных обстоятельств.