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Врач из Пинска отказался ехать на «Всебелорусское собрание»
Источник материала: UDF
Фото из соцсетей
Делегаты от Пинщины вчера отправились в Минск на ВНС. В числе пассажиров не оказалось Николая Телятицкого. Месяц назад в Facebook врач Пинской детской больницы прокомментировал публикацию о том, в СМИ отсутствовали списки делегатов на ВНС от города, хотя их выбрали ещё до Нового года. Корреспонденты узнавали фамилии через свои источники.
— Одно скажу, что для участия лично меня выбрал Совет депутатов, моего мнения никто не спрашивал. В настоящее время я обычный рядовой врач — детский хирург, которым являюсь более 20 лет, тысячи операций, — писал Николай Телятицкий в социальных сетях.
В разговоре с корреспондентом врач отметил, что отказаться от участия в ВНС было его личным решением из-за семейных обстоятельств.
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Отказаться от участия в ВНС было его личным решением из-за семейных обстоятельств.
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