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«Уровень доверия к Лукашенко — даже не 3%». Что показал масштабный опрос, который устроил блогер Мотолько
Источник материала: KYKY>
Лукашенко инициировал «масштабное социологическое исследование». Тогда же активист и блогер Антон Мотолько
«Мы не можем быть уверены в точности тех результатов, которые будут предоставлены [в провластном исследовании]. Поэтому мы создали онлайн-форму, в которой без изменений приведены все вопросы из копии официальной анкеты», – написал Антон и запустил голосование.
За несколько дней в его онлайн-опросе поучаствовало 96 816 человек. Мотолько пишет: «Разумеется, подобные онлайн-опросы – это и близко не полноценное социологическое исследование. Как впрочем и т.н.
Результаты опроса
87% участников опроса поддерживают акции протеста и положительно относятся к использованию национального флага.
Больше всего беларусы доверяют Координационному Совету — 58% опрошенных, а антилидер – Лукашенко, уровень доверия к которому близок к статистической погрешности и составляет меньше 0,5%. Даже не 3%.
Оппозиции доверяют 95% опрошенных, а надежды на будущее связывают с Бабарико, Латушко и Тихановской.
91% считает необоснованными действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций.
72% выступают против союза с Россией.
87% считают, что состояние экономики за последний год ухудшилось, а причиной ухудшения личного финансового положения называют Лукашенко, правительство и себя.
Отрицательно к акциям протеста, проходящим после президентских выборов в августе, относится 1%. Поддерживают — 87%, скорее поддерживают, чем не поддерживают 11%, и 1% не смогли сформулировать свое мнение.
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«Уровень доверия к Лукашенко — даже не 3%». Что показал масштабный опрос, который устроил блогер Мотолько
Лукашенко инициировал «масштабное социологическое исследование». Тогда же активист и блогер Антон Мотолько решил провести аналогичный опрос среди подписчиков...
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