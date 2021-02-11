«Уровень доверия к Лукашенко — даже не 3%». Что показал масштабный опрос, который устроил блогер Мотолько

Источник материала: KYKY

Лукашенко инициировал «масштабное социологическое исследование». Тогда же активист и блогер Антон Мотолько решил провести аналогичный опрос среди подписчиков своего телеграм-канала.

«Мы не можем быть уверены в точности тех результатов, которые будут предоставлены [в провластном исследовании]. Поэтому мы создали онлайн-форму, в которой без изменений приведены все вопросы из копии официальной анкеты», – написал Антон и запустил голосование.

За несколько дней в его онлайн-опросе поучаствовало 96 816 человек. Мотолько пишет: «Разумеется, подобные онлайн-опросы – это и близко не полноценное социологическое исследование. Как впрочем и т.н. «исследование» от фейковой карманной пролукашенковской конторы EcooM <...> Результаты опроса, скорее, показывают отношение онлайн-аудитории (голосовать могли все, как «ябатьки», так и сторонники перемен). И тут не принуждали отвечать на вопросы под диктовку, как было при Лукашенковском исследовании».

Результаты опроса

87% участников опроса поддерживают акции протеста и положительно относятся к использованию национального флага.

Больше всего беларусы доверяют Координационному Совету — 58% опрошенных, а антилидер – Лукашенко, уровень доверия к которому близок к статистической погрешности и составляет меньше 0,5%. Даже не 3%.

Оппозиции доверяют 95% опрошенных, а надежды на будущее связывают с Бабарико, Латушко и Тихановской.

91% считает необоснованными действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций.

72% выступают против союза с Россией.

87% считают, что состояние экономики за последний год ухудшилось, а причиной ухудшения личного финансового положения называют Лукашенко, правительство и себя.

Отрицательно к акциям протеста, проходящим после президентских выборов в августе, относится 1%. Поддерживают — 87%, скорее поддерживают, чем не поддерживают 11%, и 1% не смогли сформулировать свое мнение.



С остальными результатами интернет-опроса вы можете ознакомиться тут .