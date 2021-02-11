Минобразования планирует совместить школьные экзамены с ЦТ. Ученики и родители «за»







По его совам, обсуждение этого вопроса ведется давно.





отметил он . «Это не какая-то тайна за семью печатями. Этот вопрос поднимался на многих диалоговых площадках. Мы провели социсследование, где Многие учащиеся и родители поддерживают систему совмещения экзаменов в школе с элементами вступительной компании», —





Новшества должны помочь абитуриентам, чтобы они «не носились с бумажками из одного вуза в другой, пристраивая сертификаты ЦТ».





«Вопрос в том, как методически это выстроить, и для этого потребуется определенное время — возможно, год или два», — сказал глава ведомства.