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Посольство США назвало недопустимым поведение одного из госСМИ Беларуси
Источник материала: Партизан
Посольство США сделало официальное заявление по факту инцидента, который произошел между дипломатом и одним из государственных СМИ Беларуси.
В посольстве не уточнили, о каком именно происшествии идет речь. Отмечается, что инцидент произошел 9 февраля после того, как дипломат побывал на судебном заседании по уголовному делу против журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой. В посольстве
Также в посольстве отметили, что появление дипломатов на судебных заседаниях и их встречи с правозащитниками и членами политических партий – общепринятая практика во всем мире, особенно в случаях, когда речь идет об основных правах человека.
В американском посольстве подчеркнули, что правозащитные организации и многие страны считают возмутительными обвинения, которые были предъявлены журналисткам «Белсата».
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Посольство США сделало официальное заявление по факту инцидента, который произошел между дипломатом и одним из государственных СМИ Беларуси.
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