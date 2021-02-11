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Участники альтернативного "масштабного опроса" требуют отставки Лукашенко: в интернет-голосовании ему доверяют уже не 3%, а менее 0,5!

11.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

96 816 человек ответили онлайн на вопросы анкеты, аналогичной той, которая входила в "масштабное социологическое исследование", якобы проведенное провластными социологами к "Всебелорусскому народному собранию".



Эти ответы дают ясную картину пристрастий противников существующего режима.

Главным требованием честного опроса оказалась отставка Александра Лукашенко

Принявшие участие в онлайн-опросе также хотят ограничения полномочий президента на будущее, а в экономике рассчитывают на себя, а не на государство.

Немного про главные итоги опроса:

87% участников опроса поддерживают акции протеста и положительно относятся к использованию национального флага.

Больше всего беларусы доверяют Координационному Совету — 58% опрошенных, а антилидер — Лукашенко, уровень доверия к которому близок к статистической погрешности и составляет меньше 0,5%. Даже не 3%!

Для сравнения, оппозиции в целом доверяют 95% опрошенных, а надежды на будущее связывают с Бабарико, Латушко и Тихановской. Они пользуются практически равным доверием опрошенных, а вот политическим партиям, телевидению и газетам люди тотально не доверяют.

72% выступают против союза с Россией. 


87% считают, что состояние экономики за последний год ухудшилось, а причиной ухудшения личного финансового положения называют Лукашенко, правительство и себя. 

Так же противники режима в абсолютном большинстве выступают за сохранение мажоритарной системы выборов, за отмену смертной казни, крайне негативно оценивают позицию России во время кризиса и выступают против союза с ней.

Тихановская, Латушко и Бабарико пользуются практически равным доверием опрошенных, а вот политическим партиям, телевидению и газетам люди тотально не доверяют.

Напомним, ранее блогеру Мотолько стали известны вопросы так называемого "масштабного опроса", анонсированного Лукашенко. На эти вопросы Мотолько предложил ответить всем желающим - участие могли принять, как и в случает глосования на платформе "Голос" только люди, у которых на телефоне - симка белорусских операторов.
 
 
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96 816 человек ответили онлайн на вопросы анкеты, аналогичной той, которая входила в "масштабное социологическое исследование", якобы проведенное провластными...
 
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