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Тысячи жителей Витебска остались в мороз без горячей воды

11.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тысячи жителей Витебска остались в мороз без горячей воды

  • 11.02.2021, 12:01
Тысячи жителей Витебска остались в мороз без горячей воды

Не было водоснабжения в том числе в детском саду и школе.

Из-за аварии (порыв трубопровода горячего водоснабжения) на улице Петруся Бровки в Витебске шесть часов не было горячей воды, пишут naviny.online.

Как сообщили в МЧС, временные неудобства затронули жителей 12 многоквартирных жилых домов. Также горячее водоснабжение не подавалось в два детсада и школу.

Авария была ликвидирована ближе к полуночи.

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Теги: Витебск
 
 
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Не было водоснабжения в том числе в детском саду и школе.
 
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