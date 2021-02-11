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Тысячи жителей Витебска остались в мороз без горячей воды
Источник материала: Хартия'97
Тысячи жителей Витебска остались в мороз без горячей воды
Не было водоснабжения в том числе в детском саду и школе.
Из-за аварии (порыв трубопровода горячего водоснабжения) на улице Петруся Бровки в Витебске шесть часов не было горячей воды, пишут
Как сообщили в МЧС, временные неудобства затронули жителей 12 многоквартирных жилых домов. Также горячее водоснабжение не подавалось в два детсада и школу.
Авария была ликвидирована ближе к полуночи.
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Не было водоснабжения в том числе в детском саду и школе.
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