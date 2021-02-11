Источник материала: Хартия'97

Тысячи жителей Витебска остались в мороз без горячей воды 11.02.2021, 12:01

Не было водоснабжения в том числе в детском саду и школе.

Из-за аварии (порыв трубопровода горячего водоснабжения) на улице Петруся Бровки в Витебске шесть часов не было горячей воды, пишут naviny.online .

Как сообщили в МЧС, временные неудобства затронули жителей 12 многоквартирных жилых домов. Также горячее водоснабжение не подавалось в два детсада и школу.

Авария была ликвидирована ближе к полуночи.

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