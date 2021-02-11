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Медики назвали лучший чай против старения

11.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали лучший чай против старения

  • 11.02.2021, 11:59
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Медики назвали лучший чай против старения

Напиток увеличивает эффективность работы мозга.

Мозг – это самый главный человеческий орган, который и определяет нашу эффективность и качество жизни. Также это критический орган антиэйджа. То есть человек живет, пока ему это нравится. Специалисты считают, что, как только человек теряет интерес к жизни, начинаются проблемы (депрессия, ухудшение памяти) и все довольно быстро идет к печальному концу. То есть от эффективности мозга зависит наша успешность и продолжительность жизни, пишет u-news.com.ua.

По словам медиков, увеличить эффективность работы мозга поможет употребление в постоянном режиме чая из трех простых компонентов: зеленого чая, мелиссы и шалфея. Травы можно приобрести в обычной аптеке, а чай нужно выбирать хорошего качества. Напиток заваривается как обычный чай и употребляется два раза в день: во вторую половину дня и на ночь.

Полезным действием в данном случае обладают полифенолы шалфея, розмариновая кислота мелиссы и катехины зеленого чая. Эти компоненты обладают антивозрастными свойствами, запускают аутофагию, то есть самоочищение клеток. Кроме того, мелисса и шалфей способны восстанавливать белки клеток после отравления их сахарами (так называемой гликации), пояснили врачи.

Также, благодаря небольшому успокаивающему действию мелиссы, человек становится более уравновешенным во вторую половину дня, ему легче уснуть вечером, а сон становится более спокойным. Этот чай можно назвать самым полезным чаем, считают диетологи.

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