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Лукашенко: Беларусь переживает переломный момент, сравнимый с развалом СССР

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республика Беларусь переживает переломный момент, который можно сравнить с развалом Советского Союза, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на открытии Шестого Всебелорусского народного собрания в Минске в четверг, передает «МИР 24».

«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе СССР и независимой Белоруссии, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», – отметил белорусский лидер.

Всенародное народное собрание – самая масштабная дискуссионная площадка в стране. Решения, принятые на форуме, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей. Мероприятие проходит два дня. Участие в нем традиционно принимает президент Александр Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Президент республики выступает на открытии Шестого Всебелорусского народного собрания в Минске.
 
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