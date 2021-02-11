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Лукашенко: Беларусь переживает переломный момент, сравнимый с развалом СССР
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Республика Беларусь переживает переломный момент, который можно сравнить с развалом Советского Союза, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на открытии
Всенародное народное собрание – самая масштабная дискуссионная площадка в стране. Решения, принятые на форуме, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей. Мероприятие проходит два дня. Участие в нем традиционно принимает президент Александр Лукашенко.
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Президент республики выступает на открытии Шестого Всебелорусского народного собрания в Минске.
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