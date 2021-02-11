Лукашенко: Беларусь переживает переломный момент, сравнимый с развалом СССР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республика Беларусь переживает переломный момент, который можно сравнить с развалом Советского Союза, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на открытии Шестого Всебелорусского народного собрания в Минске в четверг, передает «МИР 24».

«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе СССР и независимой Белоруссии, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», – отметил белорусский лидер.

Всенародное народное собрание – самая масштабная дискуссионная площадка в стране. Решения, принятые на форуме, не имеют законной силы, но служат прямой рекомендацией для властей. Мероприятие проходит два дня. Участие в нем традиционно принимает президент Александр Лукашенко.