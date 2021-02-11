Источник материала: UDF



На последней встрече в Сочи Лукашенко был очень услужлив

«КоммерсантЪ»

Собеседники “Ъ” говорят, что речь идет о сумме, превышающей $3 млрд.

«Будут аккумулированы предложения и создана комиссия из юристов, которая сформулирует предложения для референдума (об изменении конституции.— “Ъ”). До конца 2021 года комиссия выдаст свой вариант изменений, и, наверное, в конце 2021 — в январе 2022 года состоится референдум. Вот что будет»,— сказал “Ъ” господин Петровский.

«Сбежали на Запад, в Россию никто не сбежал. Они прозападные и деструктивные. Как можно призывать к санкциям против предприятий, на которых работают белорусские граждане?» Он прогнозирует, что поддержка Александра Лукашенко обществом будет только расти и «вернется к тому уровню, на котором была все 26 лет».

«Все еще может возвратиться. Ушло внешнее проявление (недовольства.— Прим.), а внутреннее становится только сильнее». По его словам, именно поэтому Александру Лукашенко нужно проведение ВНС. «Главная задача собрания — вторая инаугурация Лукашенко. Демонстрация общественного одобрения того, что он и власть творят в Беларуси: насилия и узаконивания беззакония»,— сказал политик “Ъ”.

«Жесткими репрессиями протесты подавлены, и Лукашенко чувствует себя намного уверенней. Возможно, риски он недооценивает, но сейчас уступать вряд ли будет. В общих словах скажет, что когда-то реформу проведем, поработаем над проектом конституции, не спеша. И потом, может быть, через год — полтора проведем референдум. Ничто не указывает, что он будет спешить»,— пояснил эксперт в беседе с “Ъ”. При этом он отметил, что белорусскому лидеру для устойчивости нужны деньги: «Главный вопрос — сможет ли он продать свое бездействие Москве за деньги».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко ведет страну к деньгократии Он собирается в Россию за кредитом и не собирается ни с кем делиться властью.