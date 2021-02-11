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Возлюбленного Дженнифер Лопес обвиняют в мошенничестве
11.02.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жених американской поп-певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес обвиняется в мошенничестве: бывший шурин спортсмена требует от него 50 миллионов долларов.
© REUTERS / POOL
Ситуация начала назревать еще семь лет назад, и только теперь таблоиды смогли узнать щекотливые подробности дела. Избранник Джей Ло обвиняется в целой серии мошенничеств: манипуляциях со страховкой, хищении недвижимости и других малоприятных действиях.
Как сообщило издание Daily Mail, в суд на Родригеса подал бывший зять спортсмена - Константин Скертис.
В 2000-х Родригес открыл бизнес с братом своей жены Синтии. В дело, связанное с недвижимостью, Родригес вкладывал большие деньги: его доля составила 95%, в то время как доля его партнера - 5%. Родственники условились, что Константин будет получать свои проценты от любой сделки, но через год Родригес заставил шурина не забирать проценты, а вложить их в дальнейшее развитие общего дела.
Спустя годы Скертис решил, что его обделили и, произведя нехитрые расчеты, выставил счет миллиардеру Родригесу и обвинил его во всевозможных махинациях.
"Он серийный мошенник и лжец. Сначала он обманул свою супругу Синтию, а потом обокрал своего зятя в партнерском бизнесе", - говорится в судебном иске. Адвокат Родригеса считает обвинения смехотворными и будет оспаривать их в суде летом 2021 года.
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Неоднозначная история, которая началась в 2014 году, всплыла в сети: бывший зять и бизнес-партнер бейсболиста подал судебный иск в $50 миллионов.
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