ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возлюбленного Дженнифер Лопес обвиняют в мошенничестве

11.02.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жених американской поп-певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес обвиняется в мошенничестве: бывший шурин спортсмена требует от него 50 миллионов долларов.

© REUTERS / POOL
Дженнифер Лопес воссоздала культовый клип 20-летней давности

Ситуация начала назревать еще семь лет назад, и только теперь таблоиды смогли узнать щекотливые подробности дела. Избранник Джей Ло обвиняется в целой серии мошенничеств: манипуляциях со страховкой, хищении недвижимости и других малоприятных действиях.

Как сообщило издание Daily Mail, в суд на Родригеса подал бывший зять спортсмена - Константин Скертис.

В 2000-х Родригес открыл бизнес с братом своей жены Синтии. В дело, связанное с недвижимостью, Родригес вкладывал большие деньги: его доля составила 95%, в то время как доля его партнера - 5%. Родственники условились, что Константин будет получать свои проценты от любой сделки, но через год Родригес заставил шурина не забирать проценты, а вложить их в дальнейшее развитие общего дела.

Спустя годы Скертис решил, что его обделили и, произведя нехитрые расчеты, выставил счет миллиардеру Родригесу и обвинил его во всевозможных махинациях.

"Он серийный мошенник и лжец. Сначала он обманул свою супругу Синтию, а потом обокрал своего зятя в партнерском бизнесе", - говорится в судебном иске. Адвокат Родригеса считает обвинения смехотворными и будет оспаривать их в суде летом 2021 года.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неоднозначная история, которая началась в 2014 году, всплыла в сети: бывший зять и бизнес-партнер бейсболиста подал судебный иск в $50 миллионов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Николюк: Всеми своими действиями Лукашенко продолжает раскалывать общество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by