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Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси в ближайшие дни

11.02.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Циклон Волкер окажет влияние на Беларусь 12-13 февраля. Атмосферный фронт уже привел к объявлению оранжевого уровня опасности, сообщает Белгидромет.

Обильные осадки, которые ранее выпали в Беларуси, объясняются прохождением циклонов Тристан и Ульф. 8-10 февраля 2021 года погода характеризовалась снегопадами и метелями, особенно в юго-западных и южных районах.

На очереди циклон, который в Европе получил название Волкер. Сегодня он достигнет территории Украины, а следом доберется в юго-восточные регионы Беларуси. Снег, метели, гололед – неблагоприятные явления ожидаются до начала выходных дней. 

© Sputnik Youtube / Sputnik
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12 и 13 февраля сила ветра временами будет достигать 20 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, циклон будет смещаться в Брянскую и Тульскую области России. Следом в Беларусь начнут поступать арктические воздушные массы. При прояснениях в мороз температура воздуха опустится до минус 26 градусов.

В целом вторая декада февраля ожидается достаточно холодная, температура воздуха будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Серия циклонов принесет снежные осадки, мороз, метели и резкие порывы ветра. По прогнозам синоптиков, все это продлится до конца недели.
 
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