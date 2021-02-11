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Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси в ближайшие дни
11.02.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Циклон Волкер окажет влияние на Беларусь 12-13 февраля. Атмосферный фронт уже привел к объявлению оранжевого уровня опасности, сообщает Белгидромет.
Обильные осадки, которые ранее выпали в Беларуси, объясняются прохождением циклонов Тристан и Ульф. 8-10 февраля 2021 года погода характеризовалась снегопадами и метелями, особенно в юго-западных и южных районах.
На очереди циклон, который в Европе получил название Волкер. Сегодня он достигнет территории Украины, а следом доберется в юго-восточные регионы Беларуси. Снег, метели, гололед – неблагоприятные явления ожидаются до начала выходных дней.
12 и 13 февраля сила ветра временами будет достигать 20 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, циклон будет смещаться в Брянскую и Тульскую области России. Следом в Беларусь начнут поступать арктические воздушные массы. При прояснениях в мороз температура воздуха опустится до минус 26 градусов.
В целом вторая декада февраля ожидается достаточно холодная, температура воздуха будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы.
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Серия циклонов принесет снежные осадки, мороз, метели и резкие порывы ветра. По прогнозам синоптиков, все это продлится до конца недели.
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