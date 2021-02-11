Лукашенко признался, что пока удалось удержать страну

«Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне», — заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.





«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного, — сказал Лукашенко. — Современный период можно сравнить с первым Всебелорусским народным собранием и это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей. Очень многие этот период помнят. Примерно такой период мы переживаем и сейчас».

По словам Лукашенко, внешним силам «попробовать свои методы и методики уже не на примере разрушенной и павшей страны, где в головах раздрай полный, а на монолитной и вроде бы нормальной республике было очень важно».

«Получится — значит можно действовать дальше. Ну, и прежде всего, как я всегда говорил, это были для них определенные испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию. Скажите, я был не прав? Мы уже сегодня видим, что происходит, — заявил он. — Поэтому мы подверглись этой атаке извне. Наложила свои жесточайшие особенности в этот период и пандемия. Слушайте, как будто кто-то придумал этот серьезный фон для разборок и, как у нас принято говорить, цветных революций».

Лукашенко подчеркнул, что цветная революция в Беларуси была невозможна. «Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы (сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить), была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа. По принципу — смотрите, как назвали, — блицкрига. Вам ни о чем это не напоминает? Мне напоминает, хоть я и не переживал эти времена. И в зале этом нет людей, которые пережили блицкриг в середине прошлого века в направлении Советского союза, нашей страны. И он должен был пройти прежде всего по Беларуси. Поэтому это не была никакая ни цветная революция, это мятеж и метод блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока»

«Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут, — продолжил Лукашенко. — Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять, во что бы то ни стало. И нынешний год будет определяющим».

При этом в своем выступлении Лукашенко так и пояснил, кто такие «они» и какие именно силы хотят развалить Беларусь.