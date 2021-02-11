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«Транснефть» опасается, что Беларусь захватит российский нефтепровод

11.02.2021 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российская компания «Транснефть» может утратить права на идущий через Беларусь транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» (стоимостью почти 7 млрд российских рублей).

«Транснефть» опасается, что Беларусь захватит российский нефтепровод
Фото носит иллюстративный характер

Это может произойти, пишет «КоммерсантЪ», из-за увеличения налогов в республике и снижения загрузки. Минск может сначала инициировать банкротство предприятия, а затем его национализацию.

Для Беларуси труба важна в качестве «коридора» для поставки сырья из Европы на свои НПЗ, а также прокачки нефтепродуктов в направлении Украины.

По мнению юристов, «Транснефть» могла бы оспорить повышение фискальной нагрузки в суде, но вряд ли ее аргументы будут там услышаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская компания «Транснефть» может утратить права на идущий через Беларусь транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» (стоимостью почти 7 млрд...
 
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