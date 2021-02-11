ГАИ: двое водителей привлечены за необоснованную подачу звукового сигнала

Источник материала: Onliner

Информация ГАИ Минска: «Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Независимости задержали двоих автолюбителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил. На данный момент в отношении их начат административный процесс по ч. 10 ст. 18.14 КоАП».

Напомним, что ч. 10 ст. 18.14 КоАП — «Действия, предусмотренные частями 1—9-1 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки» — влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

«Согласно Правилам дорожного движения, звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, — отметили в ГАИ Минска. — Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию и напоминает, что автомобиль — это прежде всего средство передвижения и источник повышенной опасности, а не способ выражения гражданской позиции».

Там также добавили, что все нарушения ПДД водителями транспортных средств фиксируются средствами видеонаблюдения.

«Будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте требования действующего законодательства в сфере дорожного движения», — призвали в ГАИ.