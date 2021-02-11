Вот так выглядит квартира, которую продают всего за 30 копеек

Источник материала: Onliner

В муниципалитете Сурселе выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 1 шведскую крону (около 30 белорусских копеек). Местные власти приобрели ее и еще семь объектов недвижимости в начале 1990-х годов и все это время сдавали их в аренду обычным людям, пишет издание Aftonbladet .

Недавно всем восьми жильцам предложили выкупить свои квартиры за символическую плату — 1 крону. Пятеро сразу согласились, еще двое предпочли и дальше снимать, а один решил съехать, так как нашел для себя более подходящий вариант. Эту самую двушку, которую он оставил, и собираются продать. Находится она в светлом трехэтажном доме, внутри чисто и аккуратно, есть все удобства. Ее площадь — 57,5 кв. м.





Хоть объявление опубликовали еще месяц назад, желающих купить квартиру пока не нашлось. Вот как объясняет отсутствие высокого спроса агент по продаже недвижимости Жаннет Эклунд:

— Здесь потребность в квартирах меньше. Стареющее население остается в своих домах. Их в дальнейшем покупают молодые люди, переезжающие за город с целью остаться там и создавать семью. Поскольку цена на дома достаточно низкая, они становятся более привлекательным вариантом, нежели квартира.









Риелтор отметила, что власти пытались заселить многоквартирные дома мигрантами, однако те вскоре переехали из-за отсутствия школ. Сейчас в муниципалитете Сурселе проживает менее 3000 человек.