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Вот так выглядит квартира, которую продают всего за 30 копеек
Источник материала: Onliner
В муниципалитете Сурселе выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 1 шведскую крону (около 30 белорусских копеек). Местные власти приобрели ее и еще семь объектов недвижимости в начале 1990-х годов и все это время сдавали их в аренду обычным людям, пишет издание
Недавно всем восьми жильцам предложили выкупить свои квартиры за символическую плату — 1 крону. Пятеро сразу согласились, еще двое предпочли и дальше снимать, а один решил съехать, так как нашел для себя более подходящий вариант. Эту самую двушку, которую он оставил, и собираются продать. Находится она в светлом трехэтажном доме, внутри чисто и аккуратно, есть все удобства. Ее площадь — 57,5 кв. м.
Хоть объявление опубликовали еще месяц назад, желающих купить квартиру пока не нашлось. Вот как объясняет отсутствие высокого спроса агент по продаже недвижимости Жаннет Эклунд:
— Здесь потребность в квартирах меньше. Стареющее население остается в своих домах. Их в дальнейшем покупают молодые люди, переезжающие за город с целью остаться там и создавать семью. Поскольку цена на дома достаточно низкая, они становятся более привлекательным вариантом, нежели квартира.
Риелтор отметила, что власти пытались заселить многоквартирные дома мигрантами, однако те вскоре переехали из-за отсутствия школ. Сейчас в муниципалитете Сурселе проживает менее 3000 человек.
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В муниципалитете Сурселе выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 1 шведскую крону (около 30 белорусских копеек). Местные власти приобрели ее и еще семь...
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