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Вот так выглядит квартира, которую продают всего за 30 копеек

11.02.2021 12:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В муниципалитете Сурселе выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 1 шведскую крону (около 30 белорусских копеек). Местные власти приобрели ее и еще семь объектов недвижимости в начале 1990-х годов и все это время сдавали их в аренду обычным людям, пишет издание Aftonbladet.

Недавно всем восьми жильцам предложили выкупить свои квартиры за символическую плату — 1 крону. Пятеро сразу согласились, еще двое предпочли и дальше снимать, а один решил съехать, так как нашел для себя более подходящий вариант. Эту самую двушку, которую он оставил, и собираются продать. Находится она в светлом трехэтажном доме, внутри чисто и аккуратно, есть все удобства. Ее площадь — 57,5 кв. м.

Вот так выглядит квартира, которую продают всего за 30 копеек

Хоть объявление опубликовали еще месяц назад, желающих купить квартиру пока не нашлось. Вот как объясняет отсутствие высокого спроса агент по продаже недвижимости Жаннет Эклунд:

— Здесь потребность в квартирах меньше. Стареющее население остается в своих домах. Их в дальнейшем покупают молодые люди, переезжающие за город с целью остаться там и создавать семью. Поскольку цена на дома достаточно низкая, они становятся более привлекательным вариантом, нежели квартира.

Вот так выглядит квартира, которую продают всего за 30 копеек
Вот так выглядит квартира, которую продают всего за 30 копеек

Риелтор отметила, что власти пытались заселить многоквартирные дома мигрантами, однако те вскоре переехали из-за отсутствия школ. Сейчас в муниципалитете Сурселе проживает менее 3000 человек.

 
 
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В муниципалитете Сурселе выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 1 шведскую крону (около 30 белорусских копеек). Местные власти приобрели ее и еще семь...
 
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